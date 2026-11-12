Pet dalmatinskih sela strahuje od kamenoloma. Koncesija je izdana, ali jedan važan postupak još nije završen: Mještani traže odgovore

Spor oko kamenoloma Velika Kremenica, u zaleđu Skradina, ponovno je otvorio pitanje koliko su stanovnici dalmatinskih sela zaštićeni kada se u njihovoj blizini planira ili provodi eksploatacija mineralnih sirovina.

Mještani pet naselja – Lađevaca, Krkovića, Cicvara, Čiste Velike i Bilostanovića – već dulje vrijeme upozoravaju na moguće posljedice rada kamenoloma. Tvrde da se radovi i miniranja odvijaju na udaljenosti od svega približno 250 metara od pojedinih kuća.

Njihova zabrinutost ne odnosi se samo na buku i prašinu. Strahuju za sigurnost svojih domova, poljoprivredna zemljišta, maslinike, vinograde i izvore pitke vode.

Koncesija je izdana još početkom rujna

Prema odgovorima nadležnih institucija koje je objavio portal ŠibenikIN, tvrtka koja upravlja eksploatacijskim poljem 3. rujna 2026. godine dobila je koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina.

Rudarska inspekcija Državnog inspektorata krajem rujna provela je nadzor na lokaciji. Prema službenom odgovoru, tijekom tog nadzora nisu utvrđene povrede Zakona o rudarstvu.

Međutim, taj nalaz ne znači da su automatski razriješena sva pitanja zaštite okoliša i zakonitosti pojedinih zahvata. Riječ je o različitim nadležnostima i postupcima, zbog čega su stanovnici nastavili tražiti dodatna objašnjenja.

Procjena utjecaja na okoliš još nije završena

Posebno je zanimljiv odgovor Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, koje je potvrdilo da postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš još traje.

Informacija o zahtjevu objavljena je u ožujku ove godine, ali konačna odluka još nije donesena. Ministarstvo je 4. studenoga Državnom inspektoratu dostavilo informacije o mogućem nezakonitom početku pojedinih aktivnosti na lokaciji.

Nakon toga najavljen je nadzor inspekcije zaštite okoliša. To znači da su, unatoč ranije provedenom rudarskom nadzoru, ostala otvorena pitanja koja trebaju razmotriti druga nadležna tijela.

Važno je pritom razlikovati dvije stvari: postojanje koncesije samo po sebi ne dokazuje da su svi mogući zahvati dopušteni, ali ni činjenica da okolišni postupak još traje ne dokazuje da su svi dosadašnji radovi nezakoniti.

Stanovnici traže sigurnost za kuće i izvore vode

Građanska inicijativa koja se protivi kamenolomu upozorava na moguće posljedice miniranja i eksploatacije kamena za život u okolnim naseljima. Posebno ih zabrinjavaju podrhtavanje tla, prašina, buka te moguć utjecaj na izvore pitke vode i poljoprivrednu proizvodnju.

Mještani traže provjeru dokumentacije na temelju koje se radovi izvode, a zatražili su i obustavu spornih aktivnosti do razjašnjenja svih okolnosti.

Što slijedi?

Prema najavama Ministarstva, tijekom studenoga očekuje se nastavak postupka procjene utjecaja na okoliš, uključujući rad stručnog povjerenstva. Javnosti bi trebalo biti omogućeno sudjelovanje u propisanim fazama postupka.

Za stanovnike pet sela ključno je dobiti odgovor na nekoliko konkretnih pitanja: koji su radovi trenutačno dopušteni, jesu li ispunjeni svi potrebni uvjeti, kakve su stvarne posljedice miniranja i tko nadzire eventualni utjecaj na okoliš.

Dok se ta pitanja ne razriješe, slučaj Velike Kremenice ostat će primjer sukoba između interesa eksploatacije mineralnih sirovina i zabrinutosti lokalnog stanovništva za sigurnost i kvalitetu života.