Završetkom radova na Peškeri, koji su započeti u veljači 2025., okončan je jedan od najopsežnijih zahvata u novijoj povijesti Makarske, a njegova vrijednost ne odnosi se samo na izgradnju i opremanje novog urbanog parka, nego i na radove na komunalnoj infrastrukturi koji su nužni za njegovo funkcioniranje. Prema ugovorenim iznosima, vrijednost glavnog ugovora s financijskim dodacima iznosi 7.827.032,85 eura s PDV-om, od čega se 7.341.707,85 eura odnosi na udio Grada Makarske, dok 485.325 eura financira Vodovod d.o.o. Makarska, budući da je dio radova obuhvatio i rekonstrukciju sustava javne odvodnje te izgradnju dijela transportnog voda.

Grad je za projekt osigurao 2.195.143,09 eura bespovratnih europskih sredstava iz programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027., u okviru natječaja za razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima, a ta sredstva pokrivaju gotovo 30 posto gradskog udjela u glavnom ugovoru – iznos koji bi inače u cijelosti teretio gradski proračun. Time je Grad Makarska uštedio gotovo 2,2 milijuna eura te za glavne radove iz vlastitog proračuna izdvaja 5.146.564,76 eura umjesto 7.341.707,85 eura.

„Peškera je prostor koji smo vratili građanima i koji će živjeti tijekom cijele godine, a ne samo ljeti. Projekt je bio financijski zahtjevan upravo zato što nije obuhvaćao samo uređenje javne površine, nego i niz infrastrukturnih zahvata. Pritom smo osigurali gotovo 2,2 milijuna eura bespovratnih europskih sredstava, a troškovi su raspoređeni između Grada Makarske i Vodovoda, ovisno o dijelu projekta koji su financirali. Takav pristup omogućio nam je da provedemo cjelovito uređenje prostora, a istodobno iskoristimo dostupne izvore sufinanciranja“, istaknuo je gradonačelnik Zoran Paunović.

Peškera nije samo projekt hortikulturnog uređenja i postavljanja urbane opreme, već je riječ o cjelovitoj transformaciji prostora koji je desetljećima bio podređen komercijalnim interesima pojedinaca. Osim uklanjanja dotrajalih objekata i uređenja javnih površina, projekt je obuhvatio i obnovu postojeće komunalne infrastrukture, nužnu za dugoročno kvalitetno funkcioniranje novog urbanog parka. Nakon uklanjanja baraka, kioska i drugih objekata saniran je teren, uklonjene su zaostale instalacije i betonske površine te su provedeni infrastrukturni radovi koji čine osnovu novog uređenja.

Kako bi sve bilo transparentno, Grad Makarska objavio je i razradu pojedinačnih ugovora. Ugovor za glavne radove sklopljen je s tvrtkom COLAS HRVATSKA d.d. iz Varaždina, a početna ugovorena vrijednost iznosila je 6.335.299,71 eura s PDV-om. Tijekom provedbe sklopljena su četiri financijska dodatka ugovoru, u ukupnom iznosu od 1.491.733,14 eura s PDV-om, te jedan dodatak isključivo vremenskog karaktera, bez promjene ugovorene cijene. Ugovor je obuhvatio održavanje i uređenje urbanog parka, rekonstrukciju sustava javne odvodnje i izgradnju dijela transportnog voda, pri čemu je trošak podijeljen između Grada Makarske i Vodovoda sukladno njihovim ugovorenim obvezama.

Uz glavne radove, zasebno je ugovorena i izgradnja sustava navodnjavanja Peškere, koji je izvela tvrtka FLOREO d.o.o. iz Osijeka, a vrijednost tog ugovora s dodatkom iznosi 123.410,63 eura s PDV-om. Sustav navodnjavanja važan je dio projekta u kojem je više od 80 posto površine pod zelenilom, a novo posađena stabla i ukrasne biljne vrste zahtijevaju odgovarajuće uvjete održavanja kako bi park dugoročno zadržao svoju zelenu funkciju.

Posebno je ugovorena i zaštita tlačnog cjevovoda CS Plišćevac, koju je izvela tvrtka MATA d.o.o. iz Makarske, u vrijednosti od 80.808,06 eura s PDV-om, a riječ je o zasebnom infrastrukturnom zahvatu povezanom s postojećim sustavom cjevovoda na lokaciji, kojim se sprječavaju havarije i onečišćenja obalnog pojasa.

Trenutačno je u tijeku postupak primopredaje tijekom kojeg su utvrđeni određeni nedostaci koje je izvođač dužan otkloniti. Nažalost, najveći dio utvrđenih nedostataka posljedica je neovlaštenih ulazaka u prostor gradilišta i vandalskog ponašanja, zbog čega se poduzimaju dodatne mjere zaštite prostora. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta još nije nanesen završni sloj podloge na košarkaško igralište, jer je za taj zahvat potrebno nekoliko uzastopnih suhih dana.”

Nakon otklanjanja utvrđenih nedostataka i završetka postupka primopredaje bit će uklonjena zaštitna ograda, a o službenom otvaranju novouređenog prostora javnost će biti pravodobno obaviještena.

S više od 80 posto ozelenjene površine, sportskim i rekreacijskim sadržajima, dječjim igralištima, pozornicom i mirnijim zonama za odmor, projekt je dio šireg usmjerenja Makarske prema kvalitetnijem javnom prostoru i razvoju turizma koji ne ovisi isključivo o ljetnim mjesecima, već stvara vrijednost za građane tijekom cijele godine.