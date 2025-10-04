Peškarija puna života i dobrog ulova, evo što je danas u ponudi

Bacili smo đir po splitskoj Peškariji ovog jutra, a iako su proteklih dana bura i niže temperature otežavale ribarski ulov, današnja ponuda bila je i više nego solidna – a ni kupci nisu izostali.

Nakon nekoliko vjetrovitih dana, jutros je na Peškariji vladala ugodnija atmosfera, pa su Splićani i turisti rado svraćali, tražeći nešto za ručak ili večeru. Na štandovima se moglo pronaći svega – od zubaca i srdele, do orade, trilje, lignje, hobotnice i sipe – sve, naravno, ovisno o ulovu i sreći ribara.

A kad se već nađete među svježom ribom, vrijedi znati kako prepoznati onu dobru. Svježa riba ima bistre, ispupčene oči i čvrsto, elastično meso koje se nakon pritiska prstom odmah vraća u prvotni oblik. Škrge bi trebale biti svijetlocrvene, a miris blag, morski – nikako prejak ni neugodan.

Nutricionisti često ističu da je riba pravi dar mora: bogata je bjelančevinama, omega-3 masnim kiselinama, vitaminima D i B12, te mineralima poput joda, selena i cinka. Redovita konzumacija ribe pridonosi zdravlju srca, mozga i kože, a preporučuje se barem dva puta tjedno uvrstiti je u prehranu.

Dakle, ako se mislite što za ručak, nema brige – svježa riba uvijek je dobra ideja, bilo na gradele, u pećnici ili u brudetu.