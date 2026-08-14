Pešić o stravičnoj noći u Lokvi Rogoznici: Ovaj požar je gori nego prošlogodišnji u Pisku

Veliki požar na području Lokve Rogoznice koji je izbio u četvrtak navečer proširio se i na Omiš, a o besanoj noći i stanju na požarištu razgovarali smo s Višeslavom Pešićem, zapovjednikom DVD-a Omiš. U razgovoru nam je istaknuo kako je ovo jedan od najvećih požara te da je po intenzitetu bio gori od prošlogodišnjeg u Pisku.

"Ovo je gori požar nego onaj u Pisku, njega smo čak uspjeli zaustaviti uz jak vjetar, ali ovaj nam je požar pokazao da baš ima svoju moć. Velika suša, osušena vegetacija i ekstremni uvjeti koji su u prvoj fazi već razbuktali požar. Digli smo cijelu županiju, pomogli su nam i vatrogasci s kopna, ali već u prvim minutama požar se razbuktao, kazao je Pešić.

Nadodao je kako je od malog požara u minuti postao veliki požar otvorenog tipa.

"Kad smo stigli na teren već je bila razbuktala faza, kolege iz policije će odraditi svoj dio posla te se nadam kako će naći zbog čega i na koji način je započeo požar", pojasnio je Pešić.

Istaknuo je kako je u nepuna četiri sata izgorjelo nekoliko hektara površine, ima izgorenih kuća te povrijeđenih osoba.

"Imamo veliku materijalnu štetu, ljudi su evakuirani iz Stanića, Nemire i Lokve Rogoznice te smo u svakom momentu spašavali i ljude i kuće. Do sada imamo oko 300 vatrogasaca na terenu koje raspoređujemo gdje je velika ugroza", pojasnio je Pešić.