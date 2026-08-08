Perut ili psorijaza? Dermatolozi upozoravaju na ključne razlike

Kada primijetimo bijele ljuskice na ramenima ili nas vlasište počne neugodno svrbjeti, većina će odmah pomisliti na perut. To je razumljivo, jer je riječ o vrlo čestom problemu za koji postoji niz proizvoda.

No ponekad uzrok nije perut, nego psorijaza vlasišta, kronična upalna bolest kože koja zahtijeva posve drukčiji pristup liječenju.

Iako oba stanja uzrokuju ljuštenje kože i svrbež, postoje određene razlike koje mogu pomoći u njihovom razlikovanju.

Što je perut, a što psorijaza vlasišta?

Perut nastaje zbog pretjeranog razmnožavanja gljivice Malassezia, koja je prirodno prisutna na vlasištu. Kod nekih ljudi dolazi do njezina prekomjernog rasta, što izaziva iritaciju, pojačano ljuštenje kože i svrbež.

U većini slučajeva simptomi se mogu uspješno kontrolirati medicinskim šamponima.

Psorijaza vlasišta, s druge strane, kronična je autoimuna bolest kod koje imunološki sustav ubrzava obnavljanje stanica kože. Zbog toga nastaju zadebljana područja prekrivena ljuskama, koja mogu biti izrazito svrbljiva, bolna i dugotrajna.

Kako prepoznati razliku?

Iako ponekad čak i dermatolozima nije jednostavno razlikovati ova dva stanja, nekoliko znakova može biti od pomoći.

Ljuskice izgledaju drukčije; kod peruti su najčešće sitne, bijele ili žućkaste boje, masnije teksture te su raspršene po cijelom vlasištu.

Kod psorijaze su ljuskice obično deblje, suše i ograničene na određena područja kože.

Također, obratite pozornost na izgled kože, jer se kod psorijaze ispod ljuskica često se vidi izražena upala. Kod obične peruti izraženo crvenilo kože puno je rjeđe, prenosi Novi list.

Ako osim vlasišta primjećujete promjene na drugim dijelovima tijela, to može biti važan trag.

Seboroični dermatitis (perut) često se javlja uz rub kose, oko nosa, između i iznad obrva te iza ušiju, dok se psorijaza češće pojavljuje na laktovima, koljenima, području između stražnjice, pa i noktima.

Što ako šampon protiv peruti ne pomaže?

Ako ste pravilno koristili medicinski šampon protiv peruti, a svrbež i ljuskanje se ne smanjuju ili se vrlo brzo vraćaju, moguće je da nije riječ o peruti.

Stručnjaci napominju da šampon protiv peruti treba ostaviti na vlasištu najmanje pet minuta prije ispiranja kako bi aktivni sastojci imali dovoljno vremena djelovati.

Ako ni nakon pravilne primjene nema poboljšanja, preporučuje se pregled kod dermatologa.

Kako se liječi psorijaza vlasišta?

Liječenje će bitno ovisiti o težini stanja. Kod blažih oblika često se koriste medicinski šamponi s aktivnim sastojcima poput salicilne kiseline ili katrana, dok umjereni i teži oblici mogu zahtijevati lokalne lijekove, terapiju tabletama ili fototerapiju, odnosno liječenje kontroliranim UV svjetlom.

Zašto je važno postaviti točnu dijagnozu?

Osobe koje imaju psorijazu vlasišta imaju povećan rizik razvoja psorijatičnog artritisa, upalne bolesti zglobova koja, ako se ne liječi, može uzrokovati trajna oštećenja.

Zbog toga dermatolozi često ispituju pacijente o simptomima poput bolova u petama, otečenih prstiju ili ukočenosti zglobova te po potrebi uključuju i reumatologa u daljnje liječenje, piše Glamour.