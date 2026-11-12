Perun podigao "prašinu" u kasne sate. Dorčić: "Količine će odrediti isključivo rudarski projekt"; Bekavac: "Žrnovčani moraju znati što će biti s njihovim životnim prostorom"

Budućnost napuštenih kamenoloma Perun i Srinjine ponovno se našla u središtu pozornosti splitskog Gradskog vijeća. Na današnjoj, 18. sjednici, održanoj u četvrtak, 12. studenoga, vijećnici su raspravljali o tehničkoj sanaciji nekadašnjih eksploatacijskih polja, ali i mogućnosti da se dio viška iskopa s buduće brze ceste prema Omišu iskoristi za sanaciju Peruna.

Iako je Ministarstvo gospodarstva postavilo jasna ograničenja i isključilo mogućnost samostalnog odlaganja materijala izvan propisanog postupka sanacije, rasprava je pokazala da brojna pitanja još čekaju odgovore. Među njima su budući izgled kamenoloma, količina materijala koja bi se eventualno mogla dovoziti, odnos prema ranijim projektima te uključivanje lokalnog stanovništva u donošenje odluka.

Informaciju o dosadašnjim aktivnostima gradske uprave predstavila je zamjenica gradonačelnika Matea Dorčić, a raspravu je u ime Kluba vijećnika Centra otvorio Mario Lolić.

Dorčić: "Količine će odrediti isključivo rudarski projekt"

Matea Dorčić uvodno je naglasila da je vijećnicima dostavljena opsežna dokumentacija s 24 privitka, čime je gradska uprava željela prikazati sve dosadašnje aktivnosti i osigurati transparentnost postupka.

Podsjetila je da je postupak pokrenut nakon inicijative Ministarstva gospodarstva iz 2023. godine, dok je splitsko Gradsko vijeće u srpnju 2024. donijelo odluku o sanaciji. Nakon toga uslijedila je izrada dokumentacije, utvrđivanje prostornih obuhvata i komunikacija s nadležnim institucijama.

Posebno se osvrnula na sastanak održan 26. kolovoza 2026. u Splitu, na inicijativu Hrvatskih cesta, na kojem se razgovaralo o mogućnosti korištenja Peruna za zbrinjavanje viška iskopa s buduće prometnice TTTS – Podstrana – Dugi Rat – Omiš. Potom je 18. rujna u Zagrebu održan sastanak predstavnika Grada Splita, Općine Podstrana, Hrvatskih cesta, Ministarstva gospodarstva i Državnog inspektorata.

Dorčić je objasnila da je upravo na tom sastanku razjašnjeno što je dopušteno, a što nije.

Višak iskopa moći će se koristiti samo ako rudarski projekt pokaže potrebu za dodatnim materijalom, i to isključivo prirodnim, neopasnim materijalom te u količinama i na način koje predvidi projekt. Samostalno odlaganje materijala izvan postupka sanacije nije dopušteno.

Naglasila je da gradska uprava trenutačno priprema projektni zadatak, nakon čega slijede javna nabava i izrada rudarskog projekta. Sve faze morat će biti usklađene sa zahtjevima nadležnog ministarstva.

– Eventualne količine potrebne u postupku tehničke sanacije, ako se uopće pokaže da postoji takva mogućnost, bit će definirane rudarskim projektom, nikako procjenom nekoga iz službe ili bilo koga drugoga – poručila je Dorčić.

Dodala je kako je riječ o postupku za koji u Hrvatskoj još nema dovršenog primjera na koji bi se lokalna samouprava mogla osloniti. Završetak sanacije morat će potvrditi Državni inspektorat, koji će provjeriti jesu li radovi izvedeni u skladu s odobrenim projektom.

Pritom je razjasnila još jednu važnu razliku: tehnička sanacija nije isto što i potpuno krajobrazno uređenje bivšeg kamenoloma. Eventualno ozelenjavanje, novi sadržaji ili drugačija buduća namjena prostora zahtijevat će zasebne projekte i izvore financiranja.

Lolić: "Sanacija mora služiti Perunu, a ne Perun sanaciji tuđih problema"

Prvi se u raspravu uključio nezavisni vijećnik s liste Centra Mario Lolić, koji je naglasio da pitanje Peruna odavno nadilazi samu tehničku sanaciju.

Prema njegovim riječima, riječ je o odnosu institucija prema prostoru, odgovornosti za dugoročne posljedice i povjerenju stanovnika Žrnovnice koji su desetljećima živjeli uz aktivni kamenolom.

Lolić je pozdravio činjenicu da je Ministarstvo gospodarstva postavilo ograničenja, ali je upozorio kako mogućnost uključivanja dodatnih količina iskopa u projekt sanacije i dalje otvara važna pitanja.

– Podsjetit ću da se kod izgradnje buduće brze ceste spominje približno milijun kubičnih metara viška iskopa. To je enormna količina materijala i sasvim je legitimno postaviti pitanje pokušava li se kroz projekt sanacije Peruna pronaći rješenje za problem zbrinjavanja tog materijala. Ne tvrdim da se to događa, ali smatram da Grad mora ukloniti svaku sumnju u takvu mogućnost – istaknuo je Lolić.

Važno je naglasiti da se milijun kubičnih metara odnosi na procijenjeni višak iskopa s buduće prometnice, a ne na odobrenu količinu za Perun. Koliki bi dio tog materijala eventualno mogao biti iskorišten u sanaciji, zasad nije poznato.

Lolić je pritom otvorio i pitanje političke odgovornosti, povezujući nezadovoljstvo stanovnika Žrnovnice s nedostatkom pravodobnih informacija o planovima za kamenolom. Ocijenio je da je takva komunikacija pridonijela izbornom porazu HDZ-a na nedavnim izborima za Mjesni odbor Žrnovnica.

Poručio je da stanovnici ne očekuju samo administrativna očitovanja, nego stvarnu mogućnost sudjelovanja u odlukama koje će dugoročno utjecati na njihov životni prostor.

Tri konkretna zahtjeva: 3D prikaz, usporedba dokumentacije i Lavčevićev projekt

Lolić je gradskoj upravi postavio tri konkretna pitanja koja, prema njegovim riječima, moraju dobiti jasne odgovore prije donošenja konačnih odluka.

Prvo se odnosi na budući izgled Peruna nakon tehničke sanacije. Zatražio je grafički, odnosno trodimenzionalni prikaz koji bi pokazao završne kote terena, visine eventualnih nasipa, površine predviđene za nasipavanje i konačni izgled cijelog prostora.

Drugo pitanje odnosi se na usporedbu ranije dokumentacije za sanaciju s rješenjima koja bi mogla nastati nakon uključivanja Hrvatskih cesta u razgovore o zbrinjavanju viška iskopa. Lolić želi znati jesu li se promijenile predviđene količine materijala, površine nasipavanja, dinamika radova i ukupni obuhvat zahvata.

Njegov je stav da se sanacija mora projektirati prema stvarnim potrebama prostora, a ne prema količini materijala koju je potrebno zbrinuti s nekog drugog gradilišta.

Treće pitanje odnosi se na ranije Lavčevićevo rješenje tehničke sanacije. Lolić je zatražio pojašnjenje hoće li se ono koristiti kao osnova za buduću dokumentaciju, upozorivši da je, prema njegovim navodima, predviđalo znatnije zatrpavanje dijelova kamenoloma.

Pritom se pozvao na odredbe Zakona o rudarstvu i upozorio da tehnička sanacija ne bi smjela postati zahvat koji će bitno i trajno izmijeniti prostor pod nazivom sanacije.

Zaključio je kako nitko ne osporava potrebu da se nekadašnji kamenolom konačno sanira, ali da njegov budući izgled ne smije biti prepušten nejasnim procjenama.

– Sanacija mora služiti Perunu, a ne Perun sanaciji tuđih problema – poručio je Lolić.

Bekavac otvorila pitanje vlasništva i odgovornosti: Što ako vlasnici ne daju suglasnost?

U raspravi je sudjelovala i vijećnica HGS-a Lidija Bekavac, koja je također upozorila na razmjere mogućeg viška iskopa s buduće prometnice.

Posebno se osvrnula na dio dokumentacije koji se odnosi na vlasnike nekretnina obuhvaćenih tehničkom sanacijom. Prema odredbi na koju je upozorila, ako vlasnici uskrate suglasnost za provedbu radova, na tim se dijelovima sanacija neće provesti, a odgovornost za eventualne posljedice ostaje na vlasnicima.

Bekavac je zatražila pojašnjenje što takva formulacija konkretno znači, na koje se nekretnine odnosi i kakav je stvarni vlasnički odnos na području zahvata.

Naglasila je da građani Splita, a osobito stanovnici Žrnovnice, moraju jasno znati kakve posljedice postupak može imati za njihov životni prostor i što mogu očekivati u sljedećim fazama.

Bašić: "Ne smijemo dopustiti da sanacija postane odlagalište"

Vijećnik HSLS-a Hrvoje Bašić pohvalio je opseg dostavljene dokumentacije i nastojanje gradske uprave da postupak učini transparentnim. Istaknuo je da su mu pojedina pojašnjenja Matee Dorčić otklonila dio nedoumica, ali da razumije zabrinutost stanovnika Žrnovnice i Srinjina.

Bašić smatra da je razumljivo tražiti ekonomično rješenje za višak materijala s buduće prometnice, osobito ako se time mogu smanjiti prijevozni troškovi. Ipak, upozorio je da bivše kamenolome ne bi trebalo promatrati isključivo kao lokacije pogodne za prihvat iskopa.

Prema njegovu mišljenju, oba prostora imaju potencijal postati nove zelene i rekreacijske površine, možda i izletišta ili mjesta za održavanje različitih događanja.

Naglasio je da Grad mora osigurati provedbu stvarne sanacije, ali i spriječiti da ona preraste u nešto što joj nije svrha.

Posebno je predložio da se stanovnici Žrnovnice i Srinjina dodatno uključe u postupak, primjerice kao promatrači provedbe sanacije ili kroz redovitu komunikaciju s gradskom upravom.

Time bi, smatra Bašić, lokalna zajednica dobila bolji uvid u stvarne namjere, planirane aktivnosti i način provedbe radova.

Ključni odgovori tek slijede: Kako će Perun izgledati nakon sanacije?

Dalmacija Danas već je 10. studenoga detaljno analizirala dokumentaciju pripremljenu za sjednicu Gradskog vijeća. Prema tada objavljenim podacima, tehnička sanacija Peruna trebala bi obuhvatiti približno 15,19 hektara, dok je za Srinjine predviđen obuhvat od približno 26,99 hektara.

Ministarstvo gospodarstva u listopadu je otvorilo put daljnjoj pripremi sanacije, ali to ne znači da su radovi odobreni niti da je utvrđena količina materijala koja se može dovesti na Perun.

Današnja rasprava potvrdila je da će rudarski projekt biti presudan dokument za budućnost dvaju napuštenih kamenoloma. On bi trebao odrediti tehničke zahvate, opseg radova i eventualnu potrebu za dodatnim materijalom, dok će za sve sljedeće faze biti potrebna propisana odobrenja i nadzor.

Za stanovnike Žrnovnice, Srinjina i Podstrane ostaje najvažnije pitanje: hoće li tehnička sanacija prvenstveno osigurati opasne dijelove kamenoloma i otvoriti put obnovi prostora ili će uključivati i značajnije nasipavanje iskopa s buduće prometnice?

Na to pitanje zasad nema konačnog odgovora. Upravo zato izrada rudarskog projekta, njegova javna dostupnost i mogućnost uvida lokalne zajednice u predviđene zahvate postaju ključni koraci cijelog postupka.