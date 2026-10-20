Pernar stao uz uhićenog torcidaša: "Ne smatram te krivim, šaljem ti 100 eura u zatvor"

Bivši saborski zastupnik Ivan Pernar na društvenim je mrežama najavio da namjerava uplatiti 100 eura Stipi Lekiću, pripadniku Torcide koji se zbog nedavnih nereda u Splitu nalazi u zatvoru. Pernar je na Instagramu objavio kako je već pokušao poslati novac, no uplatu nije uspio dovršiti jer nije imao sve potrebne podatke. Nakon toga podijelio je i snimku telefonskog razgovora sa zaposlenicama splitskog zatvora.

"Sutra šaljem 100 eurića za kantinu"

"Pokušao sam sad uplatit 100 eura Torcidašu koji je završio u zatvoru splitskom zbog verbalnog delikta, ali traži me ove podatke kod uplate koje nemam", napisao je Pernar na Instagramu. Najavio je potom da će kontaktirati zatvor kako bi doznao koji su mu podaci potrebni za uplatu. Istodobno je Lekiću javno uputio riječi podrške, istaknuvši kako smatra da se svakoga mora držati nedužnim dok mu se krivnja pravomoćno ne dokaže. "Stipe, ja vjerujem da je svatko nedužan dok se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi da je kriv, pa tako i ti. Ne smatram te krivim i ne vjerujem njihovim medijima. Budi mi živ i zdrav, sutra šaljem 100 eurića za kantinu", poručio je Pernar.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ivan Pernar (@pernar.ivan)