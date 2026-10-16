Pernar bi u Torcidu, komentar na Facebooku nasmijao ekipu: „Nemoj, sve što dotakneš propadne!“

Bivši saborski zastupnik Ivan Pernar ponovno je privukao pozornost objavom na Facebooku. Pernar je otkrio kako je dugo razmišljao kojoj bi se navijačkoj skupini u Hrvatskoj mogao pridružiti, a njegov je izbor pao na splitsku Torcidu.

„Dugo sam vagao i odlučio da je jedina navijačka skupina u Hrvatskoj kojoj bi se mogao pridružit Torcida“, napisao je Pernar.

No, nije se zaustavio samo na tome. U nastavku objave osvrnuo se i na one koji, prema njegovu mišljenju, ne vole Hajduk zbog odnosa prema Hrvatima i Dalmatincima.

„Znam da mnogima smetaju Hrvati općenito, a Dalmatinci pogotovo i da zato ne vole Hajduk, ali to je njihov problem“, poručio je.

Njegova objava potaknula je komentare, a među njima se posebno istaknuo jedan komentar.

„Nemoj Pernar. Učlani se ti u HDZ ako želiš dobro Hrvatskoj. Sve šta dotakneš propadne“, stoji u komentaru.