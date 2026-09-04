PERISTIL VIBREZ 2026 - što nas čeka na Peristilu?

Postoje koncerti koji se slušaju, ali i oni koji se doživljavaju. Koncerti koji ne ostaju unutar poznatoga koncertnog okvira, nego otvaraju prostor za nešto više – za susret glazbe, umjetnika i svijeta u kojem živimo. Upravo takva tri glazbena doživljaja donosi novi Peristil Vibrez, u prostoru drevnog trga čija jedinstvena atmosfera i ljepota privlače posjetitelje iz Hrvatske i cijeloga svijeta.

U središtu prvih dvaju koncerata dvojica su iznimnih suvremenih glazbenika – Fazıl Say i Anouar Brahem. Obojica su vrhunski instrumentalisti i skladatelji prepoznatljivih osobnosti, umjetnici čiji glazbeni jezici ne poznaju čvrste granice između tradicije i suvremenosti, klasičnoga i drugih glazbenih svjetova, virtuoznosti i improvizacije.

No povezuje ih nešto još dublje: obojica svojim stvaralaštvom reagiraju na vrijeme u kojem živimo. U njihovoj glazbi odjekuju društvene napetosti, ljudske tragedije, ratovi i gubici, ali i potreba za bliskošću, nadom i ljepotom. Njihova glazba nije samo komentar svijeta, nego i svojevrsni odgovor na njega - prostor predaha, utjehe i iscjeljenja od stvarnosti koja nas svakodnevno okružuje. Fazıl Say čini to izravno, temperamentno i snažno – povezujući virtuoznost klasičnog pijanizma s improvizacijom, jazzom, tradicijskim idiomima i zvukovima vlastitoga kulturnog nasljeđa.

Anouar Brahem gradi sasvim drukčiji svijet - meditativan, profinjen i tih, ali ništa manje snažan. U njegovoj se glazbi susreću arapska tradicija, jazz i suvremeni europski senzibilitet, stvarajući prostor u kojem se različite kulture ne suprotstavljaju, nego razgovaraju.

Treća večer donosi još jedan oblik izlaska iz uobičajenoga koncertnog okvira. I Virtuosi del Teatro alla Scala na Peristil donose iskustvo jednoga od najvećih opernih kazališta svijeta, uz sopranisticu Mariju Graziju Schiavo i basa Mirca Palazzija.

Tri različita umjetnička svijeta i tri različita načina susreta s glazbom, ali jedna zajednička ideja: koncert kao iskustvo koje nadilazi samo izvođenje glazbenoga programa.

A kada se sve to događa na Peristilu, među tisućama godina povijesti, arhitekture i kamena, koncert prestaje biti samo događaj kojemu prisustvujemo.

Postaje doživljaj koji pamtimo.

- Zrinka Matić

7. RUJNA U 20:00

FAZIL SAY

Od Bacha do jazza, od klasične forme do potpune improvizatorske slobode.

Fazıl Say već gotovo tri desetljeća osvaja svjetske pozornice iznimnom pijanističkom tehnikom, snažnom scenskom osobnošću i pristupom koji briše granice između klasike, jazza, folklora i improvizacije.

Na Peristilu će izvesti jedno od najvećih djela klavirske literature – Bachove Goldberg varijacije – a u drugom dijelu večeri predstaviti i vlastiti skladateljski svijet.

Na programu su njegova sonata Yeni hayat (Novi život), balade Nazım, Ses i Kumru, skladba Kara Toprak te virtuozni Summertime Variations i Paganini Jazz.

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8. RUJNA U 20:00

ANOUAR BRAHEM

AFTER THE LAST SKY

Oud, violončelo, klavir i kontrabas. Glazba u kojoj su jednako važne note i tišina između njih.

Tuniski skladatelj i majstor ouda Anouar Brahem već desetljećima gradi jedinstven glazbeni svijet između arapske tradicije, jazza i suvremene komorne glazbe.

Na Peristilu predstavlja svoj najnoviji projekt After the Last Sky, objavljen 2025. za ECM, čiji je naslov preuzet iz stiha palestinskog pjesnika Mahmouda Darwisha: „Kamo ptice lete, nakon posljednjeg neba?“

Uz Brahema nastupaju violončelistica Anja Lechner, pijanist Django Bates i kontrabasist Mats Eilertsen.

Rezultat je suptilna, meditativna i emocionalno snažna glazba koja istodobno djeluje drevno i potpuno suvremeno.

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9. RUJNA U 20:00

I VIRTUOSI DEL TEATRO ALLA SCALA

Maria Grazia Schiavo, sopran

Mirco Palazzi, bas

Posljednje večeri Peristil postaje pozornica velike talijanske operne tradicije.

Ugledni komorni ansambl I Virtuosi del Teatro alla Scala, koji okuplja vrhunske glazbenike povezane s milanskim Teatro alla Scala i Filharmonijom Scale, u Split donosi glazbeni duh jedne od najpoznatijih opernih kuća svijeta.

Pridružuju im se sopranistica Maria Grazia Schiavo i bas Mirco Palazzi, a program donosi glazbu Rossinija, Verdija i Donizettija.

Belcanto, virtuoznost, drama i melodije koje su obilježile povijest opere - pod otvorenim nebom Peristila.

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