Peristil u ritmu salse: "Salsa u srcu grada" večeras u Splitu

Ove nedjelje, 28. rujna od 20 do 23 sata, na Peristilu će se održati jedinstveni plesni događaj “Salsa u srcu grada”, kojim Split još jednom postaje velika pozornica plesa i zajedništva.

Najljepši gradski trg pretvorit će se u plesni podij gdje će ljubitelji salse, bachate i kizombe zaplesati pod otvorenim nebom, okruženi poviješću i jedinstvenim ambijentom kamenih ploča Peristila. Oni koji su već imali priliku zaplesati ondje znaju koliko je to posebno iskustvo, a svi koji će se prvi put okušati – tek će otkriti tu čaroliju.

Plesna večer dio je tradicije koju Plesni studio Baila Conmigo njeguje već godinama. Samo dva puta godišnje plesači dobiju priliku zaplesati na Peristilu – jedan termin je sada, a drugi u sklopu međunarodnog Baila Conmigo Congress Latina, koji će se održati od 27. veljače do 1. ožujka 2025. godine, kada Split posjećuju plesači iz cijelog svijeta.

Ova večer ujedno je i svečano otvaranje plesne sezone te prilika za sve zainteresirane da se upišu u programe Plesnog studija Baila Conmigo. Organizatori pozivaju sve građane da se priključe i dožive posebnu energiju plesa na Peristilu.