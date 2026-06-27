PERIŠIĆ UOČI GANE: "Znao sam da ću se vratiti nakon ozljede"

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 23 sata po hrvatskom vremenu igra protiv Gane utakmicu 3. kola Svjetskog prvenstva. Nakon poraza od Engleske 4:2 u prvom susretu i pobjede protiv Paname od 1:0, izabranici Zlatka Dalića traže nove bodove za prolazak u daljnju fazu natjecanja.

Uoči početka utakmice krilni napadač Vatrenih Ivan Perišić zahvalio je na podršci.

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- Hvala svima na ovoj podršci, nadam se da ćemo uspjeti i da ćemo proći skupinu pa ćemo vidjeti kako dalje.

Kako se osjećate, kakva je situacija u svlačionici?

- Fokus je bio da se oporavimo što prije od druge utakmice, nismo imali previše dana uz put. Mislim da smo odmorili, pogledali smo video i idemo u borbu.

Riječ-dvije o Gani?

- Dobri su, makar ovo što smo pogledali. Igraju niski blok, dobro su odradili obrambeni blok, duplirali su bokove, igrali na kontre i to im je donijelo ova 4 boda. Možemo ih očekivati nešto ofenzivnije pa moramo biti oprezni.

Imaju i nekoliko sjajnih pojedinaca…

- Mislim da su više jaki kao ekipa, trener im je promijenio stil igre i to se pokazalo u zadnjim utakmicama. Mi moramo biti na najvišem nivou ako mislimo izvući pozitivan rezultat.

Kako ste vidjeli ove dvije utakmice?

- Bilo je nekakvih problema u posjedu i defanzivnim situacijama, no vraćali smo se kada smo izgubili loptu. Nismo primili gol, uzeli smo tri boda i idemo po pobjedu.

Vratili ste se u staru formu nakon teške ozljede. Jeste li vjerovali u to?

- Ostavio bih se nogometa da nisam to mislio. Vjerovao sam u rad, znao sam da ću se vratiti uz pomoć obitelji, prijatelja i svih koji su bili uključeni u rehabilitaciju. Hvala svima što sam tu i što mogu pomoći.

Brojke koje Vas krase uistinu su zavidne…

- Uvijek sam naglašavao da se ne obazirem na golove i asistencije, bitno je da Hrvatska pobjeđuje.