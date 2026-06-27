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PERIŠIĆ UOČI GANE: "Znao sam da ću se vratiti nakon ozljede"

Perišić je prije dvije godine pretrpio ozljedu prednjih križnih ligamenata
Ivan Perišić

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 23 sata po hrvatskom vremenu igra protiv Gane utakmicu 3. kola Svjetskog prvenstva. Nakon poraza od Engleske 4:2 u prvom susretu i pobjede protiv Paname od 1:0, izabranici Zlatka Dalića traže nove bodove za prolazak u daljnju fazu natjecanja.

Uoči početka utakmice krilni napadač Vatrenih Ivan Perišić zahvalio je na podršci.

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- Hvala svima na ovoj podršci, nadam se da ćemo uspjeti i da ćemo proći skupinu pa ćemo vidjeti kako dalje.

Kako se osjećate, kakva je situacija u svlačionici?

- Fokus je bio da se oporavimo što prije od druge utakmice, nismo imali previše dana uz put. Mislim da smo odmorili, pogledali smo video i idemo u borbu.

Riječ-dvije o Gani?

- Dobri su, makar ovo što smo pogledali. Igraju niski blok, dobro su odradili obrambeni blok, duplirali su bokove, igrali na kontre i to im je donijelo ova 4 boda. Možemo ih očekivati nešto ofenzivnije pa moramo biti oprezni.

Imaju i nekoliko sjajnih pojedinaca…

- Mislim da su više jaki kao ekipa, trener im je promijenio stil igre i to se pokazalo u zadnjim utakmicama. Mi moramo biti na najvišem nivou ako mislimo izvući pozitivan rezultat.

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Kako ste vidjeli ove dvije utakmice?

- Bilo je nekakvih problema u posjedu i defanzivnim situacijama, no vraćali smo se kada smo izgubili loptu. Nismo primili gol, uzeli smo tri boda i idemo po pobjedu.

Vratili ste se u staru formu nakon teške ozljede. Jeste li vjerovali u to?

- Ostavio bih se nogometa da nisam to mislio. Vjerovao sam u rad, znao sam da ću se vratiti uz pomoć obitelji, prijatelja i svih koji su bili uključeni u rehabilitaciju. Hvala svima što sam tu i što mogu pomoći.

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Brojke koje Vas krase uistinu su zavidne…

- Uvijek sam naglašavao da se ne obazirem na golove i asistencije, bitno je da Hrvatska pobjeđuje.

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