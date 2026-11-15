Perišić: "Ne 'gonjam' te brojke. Bitno je samo da pobjeđujemo"

Hrvatska i Češka večeras su od 20:45 na Opus Areni u Osijeku igrali utakmicu 6. kola skupine 3 najvišeg ranga Lige nacija, a Hrvatska je slavila rezultatom 2:1 odnosno golovima Ivana Perišića iz 2. minute i Lovre Majera iz 87. mintue.

Utakmicu je prokomentirao strijelac prvog pogotka Ivan Perišić odgovaravši na novinarska pitanja.

Pobjeda za kraj jesenskog dijela Lige nacija?

- Da, nismo počeli baš bajno, ali dobro. Moramo izvući poruke iz utakmica protiv Španjolske i Engleske i pripremiti se za dalje.

41 pogodak i 41 asistencija. Jeste li sretni i ponosni?

- Da, ali rekao sam puno puta da ne "gonjam" te brojke. Bitno je samo da pobjeđujemo.

Zamijenili ste krilo s Baturinom, odgvoara li Vam to?

- Što god treba ekipi, uvijek sam tu za bilo što. Nikad ne znamo tko će doći, i u klubu igram tako, bitno je moći igrati na što više pozicija.

Koliko je bitno za mentalitet proći dalje iz teže skupine?

- Bio nam je cilj ostati na ovom putu. Znamo da je u skupini A teže.

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