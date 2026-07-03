Perišić otkrio: "Dok sam zdrav, ostajem u reprezentaciji"

Nakon ispadanja Hrvatske sa Svjetskog prvenstva pojavile su se špekulacije o budućnosti pojedinih iskusnih reprezentativaca, no Ivan Perišić jasno je dao do znanja da još ne razmišlja o oproštaju od reprezentacije.

U razgovoru za Sportske novosti poručio je kako i dalje želi biti dio reprezentacije te da će ostati na raspolaganju izborniku sve dok bude mogao pomoći svojim igrama.

"Nadam se da sam i dalje na raspolaganju. Dok nema ozljeda, dok sam zdrav i dok mogu raditi razliku na terenu, mislim da ću biti u reprezentaciji. Dat ću sve od sebe da budem u top formi", rekao je Perišić.

Iskusni hrvatski reprezentativac osvrnuo se i na poraz od Portugala, nakon kojeg su Vatreni završili svoj nastup na svjetskoj smotri. Priznao je da je ispadanje teško palo cijeloj momčadi, ali smatra da Hrvatska može biti zadovoljna prikazanim protiv jednog od favorita turnira.

"Boli, iskreno boli. Pokazali smo da možemo igrati protiv velikih reprezentacija, ali sada se treba odmoriti, okrenuti novoj sezoni i onome što slijedi", kazao je Perišić za Sportske novosti.