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Perišić je prigovorio Gvardiolu zbog Yamala. Pogledajte kako je reagirao

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Ivan Perišić

U 33. minuti Lamine Yamal oduzeo je loptu Perišiću na hrvatskoj lijevoj strani i krenuo prema kaznenom prostoru. Španjolski ofenzivac pokušao je završiti akciju udarcem, no lopta je nakon bloka završila u korneru. Odmah nakon akcije Gvardiol i Perišić počeli su raspravljati oko pozicioniranja u obrani.

Razgovor je bio kratak, ali vrlo žustar, a obojica su rukama pokazivala gdje je trebalo stajati i kako zatvoriti prostor koji je Španjolska iskoristila. Situaciju možete pogledati OVDJE.

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