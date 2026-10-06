Perišić je prigovorio Gvardiolu zbog Yamala. Pogledajte kako je reagirao

U 33. minuti Lamine Yamal oduzeo je loptu Perišiću na hrvatskoj lijevoj strani i krenuo prema kaznenom prostoru. Španjolski ofenzivac pokušao je završiti akciju udarcem, no lopta je nakon bloka završila u korneru. Odmah nakon akcije Gvardiol i Perišić počeli su raspravljati oko pozicioniranja u obrani.

Razgovor je bio kratak, ali vrlo žustar, a obojica su rukama pokazivala gdje je trebalo stajati i kako zatvoriti prostor koji je Španjolska iskoristila. Situaciju možete pogledati OVDJE.