Perišić ispisao novu stranicu povijesti: Izjednačio Messijev rekord i srušio Šukerov

Iako je Hrvatska porazom 2:1 od Portugala završila nastup na Svjetskom prvenstvu, Ivan Perišić još je jednom ispisao povijest hrvatskog nogometa.

Perišić je u 53. minuti zabio za vodstvo Hrvatske te postao tek drugi nogometaš u povijesti, uz Lionela Messija, koji je zabio i asistirao na četiri različita svjetska prvenstva. Golove i asistencije upisivao je u Brazilu 2014., Rusiji 2018., Kataru 2022. te na aktualnom Mundijalu u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Pogodak protiv Portugala bio mu je ujedno sedmi na svjetskim prvenstvima, čime je prestigao Davora Šukera i postao najbolji hrvatski strijelac u povijesti Mundijala.

Na četiri svjetska prvenstva Perišić je ukupno skupio sedam pogodaka i šest asistencija, odnosno izravno sudjelovao u 13 hrvatskih golova. Posebno se istaknuo u Kataru 2022., gdje je postigao jedan pogodak i upisao tri asistencije.

Za hrvatsku reprezentaciju debitirao je 2011. godine protiv Gruzije, a prvi pogodak postigao je godinu kasnije protiv Belgije. Od tada je postao jedan od ključnih igrača Vatrenih, osvojivši srebro na Svjetskom prvenstvu 2018. i broncu četiri godine kasnije u Kataru.

Nakon utakmice s Portugalom Perišić je stigao do 158 nastupa i 39 pogodaka za Hrvatsku. Više nastupa ima samo Luka Modrić, dok je na ljestvici najboljih reprezentativnih strijelaca ispred njega još jedino Davor Šuker sa 45 golova.