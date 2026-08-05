Perišić blizu povratka u Inter? Talijani otkrivaju novi razvoj događaja

Hrvatski veteran Ivan Perišić ponovno se našao u središtu transfernih nagađanja. Prema informacijama talijanskog novinara Nicola Schire, iskusni hrvatski reprezentativac ponuđen je Interu, čime su se ponovno otvorile špekulacije o njegovu povratku na Giuseppe Meazzu, piše gol.hr.

Nije prvi put da se 37-godišnji Perišić povezuje s talijanskim prvakom. Tijekom prošlog zimskog prijelaznog roka bio je vrlo blizu povratka u Milano, no PSV tada nije želio ostati bez jednog od svojih najvažnijih igrača te nije pristao na transfer.

Perišić je i sam ranije priznao da je želio ponovno zaigrati za Inter.

"U siječnju sam bio blizu povratka, ali me PSV nije pustio. Sve ovisi o predsjedniku i sportskom direktoru. Znaju gdje sam, samo me trebaju pronaći", rekao je tijekom Svjetskog prvenstva.

Nije poznat stav Intera

Za sada nije poznato kako je Inter reagirao na novu mogućnost dovođenja hrvatskog reprezentativca niti postoji li konkretan interes za realizaciju transfera. Perišić je ugovorom vezan za PSV do ljeta 2027., no posljednje informacije ponovno su pokrenule priče o njegovu povratku u Serie A.

Perišić je dres Intera nosio od 2015. do 2022. godine te je u tom razdoblju odigrao 254 utakmice, postigao 55 pogodaka i upisao 50 asistencija, a pritom je osvojio naslov prvaka Italije, Kup Italije i Superkup.

Nakon odlaska iz Milana igrao je za Tottenham i Hajduk, a u PSV je stigao 2024. godine. U nizozemskom klubu dosad je skupio 79 nastupa uz 26 pogodaka i 27 asistencija, dok je prošle sezone u 43 utakmice sudjelovao u čak 24 gola, pri čemu ih je 10 zabio i za još 14 asistirao.