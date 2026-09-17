Perić nakon 16 godina ponovno traži povjerenje Mertojačana: "Ovdje je moj dom, ovdje odrasta moje dijete"

Josip Perić, nezavisni kandidat i nositelj liste Centra, Direkta, Možemo! i SDP-a za Gradski kotar Mertojak, ponovno izlazi na kotarske izbore. U obraćanju stanovnicima Mertojaka podsjetio je na svojih 16 godina rada u kotarskom vijeću, projekte koji su u tom razdoblju realizirani te poručio kako od građana ponovno traži povjerenje kako bi, kako kaže, nastavili zajedno graditi Mertojak.

Perić ističe kako je prije 16 godina prvi put dobio povjerenje svojih susjeda i postao vijećnik Gradskog kotara Mertojak.

"Od tada do danas Mertojak se jako promijenio. Od kvarta kojem je nedostajao velik dio komunalne infrastrukture postao je jedan od kvartova u kojem je lijepo živjeti, podizati djecu i provoditi svoje umirovljeničke dane. Ponosan sam što sam svih tih godina imao priliku biti dio te promjene", poručio je.

"Kotarski rad za mene je prije svega bio volonterski rad"

Navodi kako je svih 16 godina biran za kotarskog vijećnika, dok je tijekom jednog mandata obnašao i dužnost predsjednika Gradskog kotara Mertojak. "Sve te godine kotarski rad za mene je prije svega bio volonterski rad za kvart u kojem živim", istaknuo je Perić.

Naglašava kako nikada nije vjerovao da jedan čovjek može sam mijenjati kvart, ali jest da može pokrenuti promjene. "Najbolje stvari napravili smo onda kada smo okupili ljude koji znaju, žele i mogu pomoći. Arhitekte, inženjere, aktiviste, sportske djelatnike, susjede i brojne druge ljude s Mertojaka. Zajedno smo planirali projekte, tražili rješenja i borili se da ih realiziramo", naveo je.

Rukohvati, igrališta, rasvjeta, pumptrack, vježbalište...

Dio projekata, dodaje, financiran je iz kotarskog proračuna, dok se na većim projektima surađivalo s gradskim vijećnicima, gradskim službama i Gradom Splitom. "Rezultati tog rada danas se vide diljem našeg kvarta", poručuje Perić.

Kao konkretne primjere navodi stotine metara postavljenih rukohvata kojima se starijim stanovnicima olakšava svakodnevno kretanje. Tijekom proteklih godina, ističe, gradila su se i obnavljala dječja i sportska igrališta, postavljala nova rasvjeta i reflektori te uređivali novi sadržaji. Izgrađeni su i vježbalište na otvorenom te pumptrack staza za bicikliste.

Uređivani su i zeleni otoci za odvajanje otpada, kao i ograđene površine namijenjene kućnim ljubimcima.

"Kvart nisu samo beton, asfalt i infrastruktura"

Perić, međutim, naglašava kako život jednog gradskog kotara ne čine samo infrastrukturni projekti. "Ali kvart nisu samo beton, asfalt i infrastruktura", poručio je.

Podsjetio je tako i na organiziranje edukacija o protupožarnoj zaštiti i recikliranju, kao i kulturnih događanja, koncerata te kazališnih predstava. Otvorene su i kotarske stranice na društvenim mrežama. "Smatrao sam da građani moraju imati mogućnost izravno komunicirati sa svojim kotarom i ljudima koje su izabrali", naveo je.

"Jesmo li napravili sve? Nismo"

Govoreći o dosadašnjem radu, Perić priznaje da nije realizirano sve što se moglo napraviti. "Jesmo li napravili sve? Nismo. Jesmo li mogli napraviti još? Uvijek se može više. I upravo zato ponovno izlazim pred vas", poručio je stanovnicima Mertojaka.

Dodaje kako građanima ne želi obećavati ono što Gradski kotar objektivno ne može napraviti. "Ali mogu obećati ono što sam radio svih ovih godina: rad, upornost, dostupnost građanima i borbu za svaki projekt koji Mertojak može učiniti boljim mjestom za život", istaknuo je Perić.

"Ovdje je moj dom. Ovdje je moja obitelj"

U završnom dijelu obraćanja posebno je istaknuo svoju osobnu povezanost s Mertojakom. "Mertojak nije samo mjesto u kojem živim. Ovdje je moj dom. Ovdje je moja obitelj. Ovdje odrasta i moje dijete", poručio je.

Zbog toga, kaže, svoju novu kandidaturu ne vidi samo kao pokušaj osvajanja još jednog mandata u Gradskom kotaru. "Zato ovu kandidaturu ne doživljavam samo kao kandidaturu za još jedan mandat. Doživljavam je kao obvezu prema kvartu kojem sam posvetio velik dio svog života i prema generacijama koje će ga tek zvati svojim domom", naveo je.

Perić: "Ne da krenemo ispočetka, nego da nastavimo graditi Mertojak zajedno"

Na kraju je pozvao stanovnike Mertojaka da mu na izborima 27. rujna ponovno daju povjerenje. "I zato vas 27. rujna ponovno tražim povjerenje. Ne da krenemo ispočetka, nego da nastavimo graditi Mertojak zajedno", zaključio je Josip Perić, nezavisni kandidat i nositelj liste Centar, Direkt, Možemo! i SDP za Gradski kotar Mertojak.