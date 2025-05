PERFORMANS U PROSTORIJAMA SDP-a: "Danas ćemo se malo osvrnuti na ono na što se politika nažalost svodi, a to su lažna obećanja"

Davor Matijević, Kandidat koalicije SDP, Direkt i Možemo! za splitskog gradonačelnika pozvao je birače da u nedjelju izađu na izbore. Tom prigodom izveo je mali performans. U "kutiju praznih obećanja" stavio je papire na koje su naveli projekte koje je aktualna vlast najavila, ali nije izvršila.

"Danas ćemo se malo osvrnuti na ono na što se politika nažalost svodi, a to su lažna obećanja. Mogli ste ih čuti u ovoj kampanji jako puno. Mi se nećemo osvrtat na obećanja nego ćemo se osvrnuti samo na onaj dio - zašto gradonačelnik nikad nije htio ići na sučeljavanja, zašto je izbjegavao pričati o rezultatima i programima i zašto ga je u konačnici ona statistika proglasila gradonačelnikom velikog grada koji je najmanje ostvario u svom mandatu od onoga što je obećao. Statistika kaže 4,6 posto ostvarenog što je poražavajuće i za neku općinu, a kamoli za drugi grad u državi", kazao je Matijević pa stavljao u kutiju papire na kojima je naveo - GUP, priuštive stanove, Centar za autizam, građanski odgoj u školama, uređenje Pazara i Hrvojeve ulice, iseljenje iz Banovine,....

"Domove za starije nisu ni obećavali, to im ne možemo uzeti za zlo, ali ima još jedna parola koja je zapravo najveća laž- Ili HDZ ili Hrvatska. Pa onda nakon svega vidimo da u cijeloj kampanji niti jednu lošu riječ nisu uputili prema HDZ-u, a nije im strano da njihovi visokopozicionirani članovi kupaju s Antom Bačićem Baćom. Njihov vijećnik, broj 4 na listi, Damir Barbir kupa se s Baćom. Nije im strano druženje. Puljak se družio s Draganom Primorcem, njegov brat i dalje zastupa Grad: Zašto ovo spominjem, jer su oni mahali sa slikom mene i Šute u akciji kada su nas Getani zvali. Prisjetimo se i kako su se dogovorili Puljak i HDZ na Žnjanu, prvi predsjednik kotara Nino Vela, drugi Omrčen. Osoba koja priča o HDZ-u, koja na sve moguće načine pokušava nas etiketirat, je već koalirala s HDZ-om, a 2017, godine su bili na pregovorima s Androm Krstulovićem Oparom, ali se nisu uspjeli dogovoriti. Nas nitko iz HDZ-a nikad nije zvao na pregovore, a tu vam je i današnja izjava Bojana Ivoševića - da moram birat između Šute i Matijevića, izabrao bih Šutu.

Jedina koalicija koja se može dogodit nakon ovih izbora je ona HDZ-a i Centra. Nikad nisu niti jednu lošu riječ rekli o HDZ-u, a ovdje su zatvorili sva moguća vrata, sa prljavštinom, sa napadima. Pozivam sve koji su protiv ovakve vlasti, sve koji misle da Ivica Puljak ne zaslužuje predstavljati grad Split, da podrže nas, jer smo jedini koji se sustavno bore, ne protiv njih osobno, nego protiv njihovog lošeg i netransparentnog načina upravljanja. Mi jedini kojih se boje, od nas bježe sa sučeljavanja, nama posvećuju presice, nas napadaju i boje nas se s razlogom. Kako se bolja budućnost ne događa sama od sebe, ona se bira, pozivamo sve birače da izađu na izbore u nedjelju, da zaokruže broj 4 za gradonačelnika - mene, Marinka Biškića i Jakova Prkića. I listu broj 8 - koaliciju SDP, Direkt i Možemo! Jedina smo opcija koja neće koalirati s HDZ-om i Željkom Kerumom, jedina smo opcija koja će se boriti za istinske vrijednosti, jedini smo predstavnici ljevice", kazao je Matijević.

Marinko Biškić također je pozvao birače da im daju svoj glas.

"Samo ću kratko pozvat sve naše simpatizere, građane i građanke da izađu na izbore. Nemojte nasjedat na ove priče da su svi isti, da se svi svađaju. Mi smo krenuli u kampanju bez namjere da se s ikim svađamo. Ja od početka govorim, ako smo politički protivnici, ne moramo biti neprijatelji i stvarno sam pružao ruku od početka za dobre projekte. Odmah je krenula salva da želim koalirat s HDZ-om. To da ću podržat svaki dobar projekt ne znači da ću koalirat s nekim. Ne moram ni govorit kakva je kampanja bila. Pozivam građane da daju glas i da mi i ovaj put vjeruju, da stojim iza svojih ideala, da nisam ovdje zbog neke koristi, zbog iznošenja laži i svađe, ovo mi je prvi put u životu da me netko ovako napada, ali preživjet ću i to. Imam dovoljno godina, dovoljno iskustva, a sada imam i dovoljno vremena da se posvetim gradu. Ovaj grad je meni puno dao, ja želim pružiti svoje znanje za to da ovaj grad ide na bolje", kazao je Biškić.

Jakov Prkić kaže da bi volio da se u kampanji pričalo o važnijim stvarima.

"Ja bih volio da u ovoj kampanji govorilo o komunalnim politikama, politikama u kulturi, socijalnim, stambenim politikama, ali nažalost nije. Pričalo se o nečem drugom, a to nije dobro. To je odgovaralo onima koji su trenutno u poziciji moći. Zato pozivam birače da izađu na birališta, to je pravo i obaveza svih nas, i da svojim glasom damo vjerodostojnost ovim izborima, da nas izađe što više i da biramo one za koje mislimo da su najbolji. Mi vas pozivamo da date svoj glas nama jer jedino tako držimo da ćemo probat vratit ovaj grad na kolosjek iz kojeg je već odavno ispao", kazao je Prkić.

I kandidat SDP-a za župana Ranko Ostojić pozvao je birače da izađu na izbore.