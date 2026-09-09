Pepco svu zaradu od prodaje humanitarnih medvjedića donira Savezu društava „Naša djeca“ Hrvatske

Mali medvjedić sada može napraviti veliku razliku diljem Europe. Po prvi put Pepco pokreće prodaju svojih humanitarnih medvjedića u svih 19 zemalja u kojima posluje, pružajući milijunima kupaca jednostavan način da podrže djecu i mlade u svojim lokalnim zajednicama. 100% dobiti od prodaje svakog medvjedića bit će donirano u humanitarne svrhe.

Pomažemo djeci diljem Europe, jednim po jednim medvjedićem

Kao vodeći europski trgovac koji svojim kupcima nudi proizvode po pristupačnim cijenama, Pepco danas posluje na 19 tržišta. Kako kompanija nastavlja rasti, tako raste i njezina predanost društvenoj odgovornosti. U srpnju su Pepcovi humanitarni medvjedići, koji su sada dostupni i kao privjesci, predstavljeni u svim zemljama u kojima brend posluje.

Humanitarni medvjedići već su godinama važan dio Pepcovih aktivnosti usmjerenih na uključivanje i podršku lokalnim zajednicama. Samo prošle godine, zahvaljujući njihovoj prodaji na 13 tržišta, Pepco je donirao više od 2,5 milijuna PLN organizacijama koje pružaju podršku djeci i mladima. Zahvaljujući Pepcovim kupcima, tisuće djece diljem Europe imale su priliku sudjelovati u obrazovnim, razvojnim i sportskim programima te programima usmjerenima na mentalno zdravlje i dobrobit.

„U Pepcu vjerujemo da i najmanje geste mogu donijeti značajne promjene kada djelujemo zajedno. Naši humanitarni medvjedići jednostavan su i pristupačan način na koji kupci tijekom kupnje u našim trgovinama mogu pomoći djeci kojoj je pomoć potrebna. Ove godine, omogućivši njihovu dostupnost na svih 19 tržišta, podižemo ovu inicijativu na novu razinu i dodatno jačamo svoju podršku lokalnim zajednicama diljem Europe”, izjavila je Carola Okhuijsen, direktorica korporativnih komunikacija.

Novi kolekcionarski privjesci u obliku medvjedića

Novi medvjedići donose svježiji i suvremeniji dizajn, a dolaze u obliku mekanih privjesaka koji se jednostavno mogu pričvrstiti na ruksak, torbicu ili ključeve. Prvi modeli, sa simpatičnim motivima inspiriranima voćem - avokadom i lubenicom - označavaju početak kolekcionarske linije koja će se u nadolazećim mjesecima proširivati novim likovima.

Ova promjena odražava ideju koja stoji iza kampanje: pomaganje drugima može započeti malim, svakodnevnim izborom. Ono što ostaje nepromijenjeno najvažniji je element programa - 100 % dobiti od prodaje svakog medvjedića bit će donirano u humanitarne svrhe.

Kako će sredstva podržati lokalne zajednice

Širenje programa na sva tržišta ujedno označava i novu fazu u organizaciji ove inicijative. Sredstva prikupljena prodajom medvjedića objedinjuju se u zajednički europski fond, a zatim se dodjeljuju humanitarnim partnerima u pojedinim zemljama, ovisno o lokalnim potrebama i dogovorenim prioritetima projekata.

Ovakav pristup objedinjuje prednosti programa koji se provodi na razini cijele Europe s lokalnim donošenjem odluka. Pepcu omogućuje podršku projektima koji odgovaraju na specifične potrebe djece i mladih u zajednicama u čijim zemljama kompanija posluje, uz istodobno zadržavanje jedinstvene svrhe inicijative na svim tržištima.

Lokalna podrška djeci u Hrvatskoj

U Hrvatskoj dobit od prodaje Pepcovih humanitarnih medvjedića bit će namijenjena financiranju razvojnih projekata Saveza društava "Naša djeca" Hrvatske, organizacije koja djeluje s ciljem da se djeci i mladima pruži bolja prilika za budućnost.

Ovim lokalnim partnerstvom Pepco želi osigurati da se sredstva koja prikupe kupci usmjere na inicijative koje odgovaraju na stvarne potrebe djece i mladih u lokalnim zajednicama.

O Pepcu

Pepco je vodeći europski trgovac koji nudi kvalitetne proizvode po pristupačnim cijenama. Kompanija posluje u više od 4.000 trgovina u 19 zemalja, u kojima nudi odjeću za cijelu obitelj, kao i proizvode za dom i igračke po vrlo pristupačnim cijenama.

Brend je osnovan u Poljskoj prije 22 godine, a danas je dio Pepco Grupe. Pepco zapošljava više od 32.000 ljudi i svakog mjeseca uslužuje 36 milijuna kupaca.

Dionice Pepco Grupe izlistane su na Varšavskoj burzi (WSE: PCO).