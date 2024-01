PEOVIĆ O STRANIM RADNICIMA: "Treba osuditi i ovu često lijevu stranu koja tvrdi da nema nikakvih problema u tome da dolaze strani radnici u ogromnom broju"

Katarina Peović, saborska zastupnica Radničke fronte, gostovala je na televiziji N1, gdje je komentirala odlazak domaće radne snage u inozemstvo i sve veći priljev stranih radnika u Hrvatsku, piše Index.hr.

"Mi se u Radničkoj fronti ne bavimo terminom izbora, niti smatramo da je taj elektivni spektakl u kojem ćemo mi svi sudjelovati po ičemu bitan i presudan za život hrvatskog čovjeka. Mi mislimo da se treba koncentrirati na teme kao što su priljev stranih radnika, pitanje zakona o ispitivanju podrijetla imovine, uvođenje poreza na neto bogatstvo, kako bi bogati konačno participirali u tom punjenju proračuna", rekla je Peović.

"Nismo ušli u pregovore s SDP-om, ali.."

Osvrnula se i na potencijalnu koaliciju s SDP-om.

"Ono što je Radnička fronta do sada saznala je da je SDP-ovom članstvu prihvatljiva Radnička fronta kao najpovoljniji koalicijski partner. Mi smo odmah na početku govorili da smo za veliku koaliciju i žao nam je da nije došlo do te velike koalicije lijevih stranaka. Spremni smo za to okrupljavanje na ljevici jer se stvarno moramo suprotstaviti onome što se iza brda valja."

Peović je poručila da nisu ušli u službene pregovore s SDP-om, ali takav je dogovor moguć.

"Nije istina da nema problema u ogromnom broju stranih radnika"

Peović smatra kako sa stranim radnicima postoji problem u interpretaciji i s ljevice i s desnice.

"Prije svega treba osuditi desnu interpretaciju koja je ksenofobna i koja ide na najprimitivnije emocije – strani radnik ti je neprijatelj. Ali treba osuditi i ovu nominalno često lijeve strane koja tvrdi da nema nikakvih problema u tome da dolaze strani radnici u ogromnom broju i da to ni na koji način ne ugrožava status i poziciju hrvatskog radnika, što uistinu nije točno."

"Mi s dolaskom stranih radnika snižavamo cijenu radne snage, to se zove nejednaki razvoj. Strani radnici se ne dovode u Hrvatsku ni zbog čeg drugog, nego samo zato što je Hrvatska vlada izašla u susret poslodavcima koji žele sniziti cijenu radne snage", dodaje Peović.