Penava sazvao izvanrednu konferenciju. Govorio Titu, žrtvama komunizma i blokadi Ustavnog suda

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava održao je izvanrednu konferenciju za medije u Hrvatskom saboru, a tema njegova obraćanja nije bila unaprijed najavljena. Iako se zbog takvog poteza otvorilo pitanje mogućih novih napetosti unutar vladajuće koalicije, Penava je odmah poručio da je Vlada stabilna i da Domovinski pokret ne namjerava ugroziti njezin opstanak.

Osim odnosa u vladajućoj većini, govorio je o planiranom ukopu žrtava komunističkog režima, osudi totalitarnih sustava, političkim sukobima s ljevicom te prijeporima oko izbora ustavnih sudaca.

Njegovo obraćanje dolazi u trenutku kada Domovinski pokret, prema posljednjem Crobarometru Nove TV, uživa potporu od 2,2 posto birača, što je ispod izbornog praga. Penava je u istom istraživanju izdvojen kao političar s najvećim udjelom negativnih ocjena.

Na početku konferencije Penava se obrušio na dio medija koje smatra politički naklonjenima ljevici, optuživši ih da Domovinski pokret pokušavaju prikazati kao čimbenik nestabilnosti.

Prema njegovu tumačenju, i samo sazivanje izvanredne konferencije potaknulo je nagađanja o mogućem potresu unutar vladajuće koalicije.

Takva je očekivanja odbacio, poručivši da Domovinski pokret neće poduzimati poteze kojima bi ugrozio parlamentarnu većinu.

Govoreći o rezultatima sudjelovanja u vlasti, izdvojio je uklanjanje spomen-obilježja koje je nazvao mauzolejem četničkom vojvodi. Taj je potez predstavio kao jedan od primjera političkih ciljeva koje je njegova stranka ostvarila u suradnji s koalicijskim partnerima.

Najavio dogovor o ukopu žrtava komunističkog režima

Jedna od središnjih tema konferencije bio je dogovor koji je, prema Penavinim riječima, postignut među partnerima vladajuće koalicije, a odnosi se na organizaciju dostojanstvenog ukopa žrtava komunističkog režima.

Predsjednik DP-a smatra da je nakon više desetljeća potrebno napraviti povijesni iskorak i omogućiti odgovarajuće mjesto posljednjeg počivališta žrtvama čiji posmrtni ostaci još nisu dostojanstveno pokopani.

Govorio je o uspostavi odgovarajuće ustanove i spomen-područja, a pritom je pozvao na osudu komunističkog režima i njegovih vodećih predstavnika, uključujući Josipa Broza Tita.

Naglasio je da bi cilj trebao biti postizanje što šireg političkog i društvenog konsenzusa o osudi svih totalitarnih sustava te poštovanju svake nevine žrtve, neovisno o njezinoj nacionalnoj, vjerskoj ili političkoj pripadnosti.

Penava se osvrnuo i na predsjednika SDP-a Sinišu Hajdaša Dončića te njegovu izjavu o opasnosti izjednačavanja onih koji su tijekom povijesti bili na suprotnim stranama.

Prema Penavinu tumačenju, takav pristup otvara pitanje može li se komunistički režim smatrati sustavom koji je zastupao demokratske i slobodarske vrijednosti.

Poručio je da političari koji se pozivaju na demokraciju i ljudska prava moraju biti spremni jasno osuditi zločine počinjene pod komunističkom vlašću.

Govoreći o nevinim žrtvama, istaknuo je da njihova prava ne bi smjela ovisiti o povijesnim i ideološkim podjelama.

U tom je kontekstu spomenuo zarobljene i razoružane vojnike, ranjenike odvedene iz zagrebačkih bolnica, žene, djecu te pripadnike svećenstva.

Prema njegovu stajalištu, svaka nevina žrtva zaslužuje dostojanstven ukop i javno priznanje stradanja, bez obzira na okolnosti i razdoblje u kojem je ubijena.

Spomenuo jamu kod Benkovca i posmrtne ostatke 41 osobe

Kao primjer stradanja o kojem se, prema njegovim riječima, desetljećima nedovoljno govorilo, Penava je naveo jamu Kamenjarku nedaleko od Benkovca.

Ustvrdio je da su iz nje dosad izvađeni posmrtni ostaci 41 osobe.

Prema podacima koje je iznio, riječ je o jami dubokoj 57 metara, s otvorom širokim približno pola metra i dugim oko jednog metra.

Pozivajući se na svjedočanstva lokalnog stanovništva i obitelji stradalih, Penava je ustvrdio da su žrtve ubijene zbog hrvatske nacionalnosti i vjerske pripadnosti.

Naveo je da su među pronađenim žrtvama jedna žena, dvoje djece i šestero mladih u dobi od 18 do 20 godina, dok su ostali, prema njegovim riječima, bili mlađi od 30 godina.

Naglasio je da se i danas otkrivaju nova mjesta stradanja te da činjenica što identitet pojedinih žrtava još nije utvrđen ne smije biti prepreka njihovu dostojanstvenom pokopu.

Osvrnuo se i na kritike zbog prekrivanja posmrtnih ostataka hrvatskom zastavom prije utvrđivanja nacionalnosti stradalih, odbacivši takve prigovore.

Za Penavu je, kako je poručio, riječ prije svega o pitanju ljudskog dostojanstva i civilizacijskog odnosa prema mrtvima.

Stao u obranu Stipe Mlinarića

Predsjednik Domovinskog pokreta komentirao je i nedavnu saborsku raspravu u kojoj je zastupnica Marković od DP-ova zastupnika Stipe Mlinarića zatražila jasnu osudu ustaškog režima i njegovih zločina.

Penava tvrdi da je Mlinarić nedvosmisleno osudio ustaše, naciste, fašiste, komuniste i četnike.

Istodobno je zamjerio zastupnici Marković što, prema njegovoj ocjeni, nije jednako jasno osudila Josipa Broza Tita i komunistički režim.

Takvu je raspravu iskoristio za kritiku dijela političke ljevice, ustvrdivši da se u javnosti često pogrešno prikazuje tko zastupa demokratske vrijednosti, a tko opravdava totalitarne ideologije.

U završnom dijelu konferencije Penava se osvrnuo na prijepore oko Ustavnog suda, ocijenivši da je ta institucija postala predmet političke blokade.

Podsjetio je da je već tijekom pregovora o izboru ustavnih sudaca upozoravao na mogućnost da podjela deset sudaca na dvije skupine od po pet dovede do poteškoća u odlučivanju.

Odgovornost za nastalu situaciju pripisao je političarima ljevice, kojima zamjera što kritiziraju suradnju Domovinskog pokreta i HDZ-a, iako su i sami s HDZ-om pregovarali o izboru ustavnih sudaca.

Penava smatra da su politički pregovori i kompromisi sastavni dio demokratskog procesa, ali tvrdi da je u ovom slučaju postojao pokušaj utjecanja na sastav Suda kako on ne bi odgovarao odnosu političkih snaga u Saboru.

Komentirao je i rasprave o pojedinim kandidatima za ustavne suce, uključujući prigovore zbog odbijanja kandidata s prethodnim iskustvom u Ustavnom sudu i značajnim akademskim kvalifikacijama.

Poručio je da se takve odluke moraju promatrati u kontekstu političkih pregovora, podsjetivši da su i druge stranke, uključujući Možemo!, imale kandidate koje nisu bile spremne podržati.

Zaključno je istaknuo da ustavni suci moraju djelovati profesionalno i neovisno, ali je priznao da politički utjecaj nije moguće potpuno isključiti iz postupka njihova izbora.

Prema njegovoj ocjeni, stranke se tijekom pregovora pozivaju na stručnost, iskustvo i profesionalne reference kandidata, no konačne odluke ipak su rezultat političkog dogovora.