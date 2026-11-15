Penava pred Plenkovića stavio novi zahtjev od tri milijuna eura, ali to nije sve: U pitanju i osam glasova za državni proračun!

Uoči donošenja državnog proračuna za 2027. godinu, Domovinski pokret pred premijera Andreja Plenkovića stavlja nove zahtjeve. Nakon što je HDZ već prihvatio dio prijedloga svog koalicijskog partnera, predsjednik DP-a Ivan Penava sada traži dodatna tri milijuna eura za snimanje igranog filma o Blagi Zadri. No, financiranje filma nije jedino otvoreno pitanje između dviju stranaka.

Kako piše Novi list, Predsjedništvo Domovinskog pokreta odlučilo je od Vlade zatražiti osiguravanje tri milijuna eura za realizaciju igranog filma posvećenog legendarnom vukovarskom zapovjedniku Blagi Zadri, koji je poginuo tijekom obrane Vukovara. Riječ je o projektu koji se već godinama pokušava realizirati, a inicijativu je ponovno aktualizirao saborski zastupnik DP-a Stipo Mlinarić, također sudionik obrane Vukovara.

Tri milijuna eura za film o heroju Vukovara

Film bi trebao nositi naziv "Trpinjska cesta", a scenarij je napisao Stipe Majić, suborac Blage Zadre. Iako je o legendarnom zapovjedniku još 2004. godine snimljen dokumentarni film, ideja o igranom ostala je nerealizirana.

Domovinski pokret sada želi iskoristiti svoj položaj u vladajućoj koaliciji kako bi konačno osigurao novac za taj projekt. Iako tijekom razgovora o državnom proračunu zahtjev nije prihvaćen, u DP-u od njega ne odustaju. Premijer Andrej Plenković tako se našao pred politički osjetljivim pitanjem, osobito zbog važnosti koju Blago Zadro ima u kolektivnom sjećanju na Domovinski rat.

Dodatnu političku dimenziju cijeloj priči daje činjenica da je Zadrin sin Tomislav Zadro nezavisni saborski zastupnik koji je u Hrvatski sabor ušao na listi HDZ-a.

Penava ne traži samo novac, želi i novo tijelo u Ministarstvu kulture

Zahtjevi Domovinskog pokreta ne završavaju na financiranju jednog filma. Stranka Ivana Penave predlaže i osnivanje posebnog tijela unutar Ministarstva kulture i medija koje bi bilo zaduženo za poticanje i financiranje filmskih te drugih audiovizualnih projekata povezanih s Domovinskim ratom.

U DP-u smatraju da bi takav model omogućio sustavnu institucionalnu potporu projektima koji obrađuju događaje iz hrvatske novije povijesti te pridonio očuvanju sjećanja na branitelje i ratne žrtve. Zanimljivo je da je Domovinski pokret nakon parlamentarnih izbora 2024. godine tijekom koalicijskih pregovora pokušao preuzeti Ministarstvo kulture i medija, no Plenković na to nije pristao. Sada bi stranka željela ostvariti barem određeni utjecaj na organizaciju resora kojim upravlja ministrica Nina Obuljen Koržinek.

Dio zahtjeva već je prihvaćen

U prijedlogu državnog proračuna za 2027. godinu već su predviđena sredstva za neke inicijative Domovinskog pokreta. Među njima je milijun eura namijenjenih osnivanju javne ustanove koja bi trebala organizirati izgradnju i kasnije upravljati spomen-područjem u Maclju, posvećenom pripadnicima snaga NDH pogubljenima nakon Drugog svjetskog rata. Također su u proračunu predviđena sredstva za Ministarstvo poljoprivrede koja je DP ranije pokušao osigurati amandmanima na rebalans. Ipak, najnoviji zahtjevi pokazuju da između koalicijskih partnera još postoje otvorena pitanja.

Hoće li osam zastupnika DP-a podržati proračun?

Uz financijska pitanja, vladajućima dodatne probleme stvara i spor oko državnog tajnika u Ministarstvu unutarnjih poslova Tomislava Bilandžića. Ivan Penava već tjednima inzistira na njegovoj smjeni, a zasad nema potvrde da je između HDZ-a i Domovinskog pokreta postignut dogovor o tom pitanju. Upravo bi taj sukob mogao imati ozbiljne posljedice za donošenje proračuna.

Prema pisanju Novog lista, otvoreno je pitanje hoće li svih osam saborskih zastupnika Domovinskog pokreta podržati državni proračun ako se prethodno ne riješi spor oko Bilandžića. Pred Plenkovićem su tako novi koalicijski pregovori u kojima se, osim milijunskih iznosa i financiranja filmskih projekata, otvara i pitanje odnosa snaga unutar vladajuće većine.