Pejin se ekspresno vraća nakon brutalnog napada: Već u nedjelju ima važan zadatak

Nakon što je u petak ujutro u Osijeku fizički napadnut tijekom trčanja, VAR sudac Tihomir Pejin iznenađujuće se brzo vraća na posao, piše Telegram.

Pejina su presrela dvojica maskiranih napadača i izudarala ga teleskopskim palicama prije nego što su pobjegli. Iako je odmah nakon izgreda prevezen u KBC Osijek, tamo mu je pružena pomoć te je ubrzo otpušten na kućnu njegu, a već dva dana nakon incidenta ponovno preuzima sudačku ulogu.

Pejin radi utakmicu Slaven Belupo – Varaždin

Unatoč proživljenom napadu, Pejin će već u nedjelju od 18.30 sati obavljati dužnost VAR suca na utakmici 2. kola HNL-a u Koprivnici, kada se sastaju Slaven Belupo i Varaždin. Sudačka komisija Hrvatskog nogometnog saveza odlučila ga je zadržati u delegaciji jer je sam Pejin potvrdio da se osjeća psihološki stabilno i spremno za rad.

Uz Pejina, u VAR sobi u Koprivnici sjedit će i Ante Čuljak iz Zagreba, dok će glavnu riječ na terenu kao glavni sudac utakmice imati Duje Strukan.