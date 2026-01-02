PD "Jelinak" Trilj organizira tradicionalni zimski uspon na Kamešnicu

Planinarsko društvo "Jelinak" – Trilj poziva planinare na tradicionalni zimski susret ljubitelja zimskog planinarenja koji će se održati u subotu, 17. siječnja 2026. godine, na Kamešnici, vrh Konj (1856 m/nv). U pozivu ističu kako je riječ o najvećem i najatraktivnijem zimskom usponu u Dalmaciji.

Program manifestacije:

8.00 – Okupljanje kod planinarskog skloništa sv. Mihovil na Žlabini

8.30 – Polazak na tradicionalni zimski uspon

15.00 – Zajednički ručak i druženje (skl. Sveti Mihovil)

Kontakt za više informacija: 099 5601122, pd.jelinak@hps.hr.