Pčele proizvode nešto što vrijedi i do 300.000 dolara po kilogramu! Posjetili smo sajam u Dugopolju i otkrili nevjerojatne priče: Od prirodnog botoksa do meda sa zlatom

Od meda s malinama i jestivim zlatom do krema s pčelinjim otrovom i udisanja zraka iz košnice – 16. Dalmatina u Dugopolju pokazala je da pčelarstvo odavno nije samo proizvodnja meda. Prošetali smo sajmom, popričali s izlagačima i doznali kako se nose sa sušom, što sve nastaje od pčelinjih proizvoda i zašto neke obiteljske uspomene nemaju cijenu.

Vikend u Dugopolju bio je življi nego inače. Zapadni dio Sportskog centra „Hrvatski vitezovi” zamirisao je na med, vosak i propolis. Održana je 16. Dalmatina, sajam koji je okupio pčelare, proizvođače pčelinjih proizvoda i stručnjake iz različitih krajeva Hrvatske i inozemstva.

Bilo je tu svega – od prvog mednog doručka za prvašiće iz Dugopolja i Kotlenica do stručnih predavanja. No, najzanimljivije priče, kao i obično, pronašli smo među štandovima, u razgovoru s ljudima koji od pčelarstva žive.

Prošetali smo sajmom, zastali kod nekoliko izlagača i nabacili pravu domaću čakulu.

„Kad gore ide, ide se!” – obitelj Jurić iz Kaštel Gomilice

Na štandu OPG-a Jurić vri od života. Okupila se cijela obitelj – otac Mirko, sin Andrija, supruga Antea i mala kćer Ružica.

„Iskreno, nisam se ovome nadao kad sam kretao. Ali igrom slučaja, uspjeli smo. Proizvodi su nam traženi gdje god se pojavili”, govori nam šjor Mirko.

Na pitanje o počecima samo se nasmijao.

„Nisu bili laki, ali kad gore ide – ide se! A pomoć ti uvijek ide iz kuće. Bez žene i dice ne bih moga ništa ni raditi.”

Andrija nam pokazuje proizvode kojima se predstavljaju. U ponudi su tri karakteristične vrste meda s našeg područja – drača, kadulja i cvjetni med.

Pčelinjake sele u dva kontejnera, prateći pašu od Svilaje i Kistanja sve do Benkovca. Ipak, ova godina nije bila nimalo jednostavna.

„Dosta se pčelara žali ove godine, a i turistički djelatnici. Bila je velika suša, sve gori. Ako je nama vruće, pčelama je u košnici još tri puta vruće. Ovo s klimom je katastrofa – toplinski udari su sve jači i sve je teže raditi. Voziš pčele, radiš s njima, a doprinosi padaju. Kao da se vrtimo u krug, u nekakav začarani krug uprazno”, priča Andrija.

Od propolisa do „prirodnog botoksa”

Kod Jurića nema odustajanja. Osim meda, razvili su čitav niz pripravaka i prirodne kozmetike.

Propolis pripremaju prema starom receptu, natapanjem u 98-postotnom alkoholu. Andrija ga opisuje kao „prirodni antibiotik” te mu pripisuje niz ljekovitih svojstava.

Posebnu pozornost privlači krema Bitox, izrađena na bazi pčelinjeg otrova koji su počeli sami prikupljati. Predstavljaju je kao proizvod za njegu i zatezanje kože.

Tu je i krema „Ružin dodir”, s ekstraktom ruže, iza čijeg se imena krije emotivna obiteljska priča.

„Pokojna mater mi je bila Ružica, mala mi je Ružica sada ovdje s nama, pa eto – nek se krema zove Ružin dodir, simbolično.”

U ponudi imaju i balzam od stolisnika i neem ulja, koji predstavljaju kao proizvod za njegu problematične kože, te sirupe od zelenih oraha i mladih borovih iglica s medom i propolisom.

Može li se od svega toga živjeti?

„Definitivno se može živjeti, ali treba biti predan i raditi svaki dan. Najviše prodamo preko kućnog praga i webshopa, a nađe se našeg meda i u mesnicama u Solinu i Kaštelima, u Zagrebu te na splitskom pazaru.”

Gosti iz Novske donijeli med s malinama i liker sa zlatom

Sljedeća postaja bio je štand OPG-a Kujundžić. Dubravko i supruga Josipa stigli su iz Novske, i to već treći put na Dalmatinu.

„Sviđa nam se ovdje, ima 'movinga', prodaja je solidna i zadovoljni smo. U nas je u Slavoniji bilo dobro proljeće i jesen, pa unatoč suši uvijek bude meda za onog tko radi”, kaže Dubravko, koji brine o približno 150 košnica.

Uz klasične vrste meda, među kojima je i lipov, Kujundžići nude nekoliko neobičnih proizvoda.

Jedan od njih je med s malinama. Riječ je o kombinaciji kremastog bagremova meda i liofiliziranih malina, odnosno malina kojima je postupkom zamrzavanja i sušenja uklonjena vlaga.

Smjesa se miješa dvadesetak dana kako bi se sastojci ravnomjerno povezali. Rezultat je med nježne ružičaste boje i nešto blažeg slatkog okusa.

A za one koji traže poseban poklon tu je i medni liker s listićima 23-karatnog jestivog zlata.

„Za one koji hoće malo svečaniji poklon, da se istakne kad ti je do nekoga stalo”, smije se Dubravko.

Udisanje zraka iz košnice? I to postoji!

Kujundžići se već 18 godina bave i djelatnostima povezanima s apiterapijom. U svojoj ponudi imaju slanu sobu i takozvanu apiinhalaciju – udisanje zraka iz košnice preko posebne maske.

„To vam je udisanje zraka izravno iz košnice preko maske. Iz košnice se isparavaju propolis i svi ljekoviti sastojci”, objašnjava Dubravko.

Ispričao nam je i osobno iskustvo s alergijama svojeg djeteta, za koje vjeruje da mu je apiinhalacija pomogla.

Ipak, važno je naglasiti da takva pojedinačna iskustva nisu dokaz učinkovitosti terapije te da apiinhalacija ne može zamijeniti liječnički propisano liječenje.

Dok Dubravko razgovara s posjetiteljima, supruga Josipa pokazuje rukotvorine od voska.

„Radimo svijeće od čistog voska, prirodne kreme i labela za usne – to vam je hladno prešano maslinovo ulje, vosak, malo meda, propolisa i eterično ulje lavande. A imamo i topivi vosak za aroma lampe s eteričnim uljima koji lagano miriše u prostoru.”

Knjiga iz 1917. i vrcaljka stara 120 godina: „To se ne prodaje!”

Među izlagačima smo upoznali i Ivicu Ajduka iz Makarske, koji je sa sobom donio pravi mali dio pčelarske povijesti.

Pokazao nam je staru, požutjelu knjigu u svečanom uvezu.

„Ovo je najstarija knjiga u mojoj kolekciji, iz 1917. godine – 'Život pčele', autor je bio Belgijanac”, govori Ivica.

Njegova obitelj čuva i drvenu vrcaljku staru čak 120 godina.

„Dide i pradide su se bavili pčelama. Knjigu sam pročitao i znate što? Sve što se o pčelama pričalo i znalo prije stotinu godina, to je to – ništa novo pod suncem!”

Pitali smo ga bi li vrijednu starinu prodao kolekcionaru.

Odgovor je stigao bez razmišljanja.

„Ne, nema šanse! Novci me ne zanimaju, obiteljska se baština ne prodaje. Neka idu u München pa nek kupuju tamo ako hoće, oni prodaju sve, ja ovo ne dam.”

Stručnjaci upozoravaju: Suša i vrućine sve više ugrožavaju pčelarstvo

Na Dalmatini smo susreli i profesora Petera Freydla, uzgajivača pčelinjih matica iz Austrije.

Prema njegovim riječima, klimatske promjene postaju jedan od najvećih izazova za europske pčelare.

„U Austriji imamo ogromne probleme s vrućinama. Ako ne bude više vode u budućnosti, pčele će umirati. Postoji neraskidiva simbioza između vode, tla i pčela.”

Upozorava i na probleme mladih koji žele započeti pčelarski posao.

„Mladim je ljudima teško početi od nule jer se supermarketi pune jeftinom hranom iz uvoza pa je teško živjeti samo od toga.”

Uz sušu i toplinske udare, pčelari se i dalje bore s varoom, nametnikom koji predstavlja ozbiljnu prijetnju pčelinjim zajednicama.

Pčelinji otrov vrijedi pravo bogatstvo: Kilogram može dosegnuti vrtoglavu cijenu!

Da pčelarstvo nije samo med, potvrdio nam je i Ivan Curiš iz Konjščine u Hrvatskom zagorju.

Njegov je otac još 1988. godine konstruirao elektrostimulator koji omogućuje prikupljanje pčelinjeg otrova na staklenoj ploči, bez gubitka žalca i uginuća pčele.

A cijena tog proizvoda može biti nevjerojatna.

„Čisti pčelinji otrov na tržištu doseže cijenu od 30.000 eura po kilogramu, a u visokim stupnjevima čistoće i do 300.000 dolara!”, tvrdi Curiš.

Riječ je o iznosima koje navodi sugovornik, a ne o neovisno potvrđenoj tržišnoj cijeni.

Pčelinji otrov koristi se i u pojedinim kozmetičkim proizvodima, a zbog učinaka koji mu se pripisuju u industriji ljepote ponekad ga nazivaju „prirodnim botoksom”. No, taj naziv ne znači da djeluje jednako kao medicinski botulinum toksin.

„Mi svoje kreme s pčelinjim otrovom danas plasiramo od Australije i Novog Zelanda pa sve do Amerike”, ističe Curiš.

Dalmatina pokazala da pčelari ne odustaju

I tako je prošla još jedna Dalmatina u Dugopolju.

Unatoč teškoj godini, suši, sve izraženijim klimatskim izazovima i borbi s varoom, pčelari ne odustaju.

Od obiteljskih gospodarstava i recepata koji se prenose generacijama do novih kozmetičkih proizvoda i inovativnih načina prikupljanja pčelinjeg otrova, sajam je pokazao koliko je pčelarstvo raznolika djelatnost.

A ono što se među štandovima najviše osjetilo nisu bili samo mirisi meda i voska, nego i predanost ljudi koji iza tih proizvoda stoje.

Uz puno rada, znanja i malo dalmatinskog inata, domaći med i dalje će nalaziti put do naših stolova.