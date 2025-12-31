"Pazite" tko vam prvi čestita Novu godinu. Evo zašto je to u mnogim društvima bitno

Dolazak Nove godine već stoljećima nadahnjuje ljude diljem svijeta da je isprate nizom rituala, vjerovanja i običaja koji bi im trebali osigurati sreću, blagostanje i napredak u godini koja dolazi. U Dalmaciji, Hrvatskoj i mnogim drugim krajevima neki od najraširenijih novogodišnjih običaja upravo su nošenje crvene odjeće i posebna pozornost na hranu koja se servira na novogodišnjem stolu.

Crvena boja kao simbol sreće i ljubavi

Jedan od najprepoznatljivijih običaja za Silvestrovo je nošenje crvene odjeće, posebice donjeg rublja. Taj je običaj posebno raširen u mediteranskim zemljama poput Italije, Španjolske i Hrvatske, a smatra se da crvena boja simbolizira radost, strast, energiju i ljubav, te da donosi pozitivnu energiju u novu godinu. Neki izvori povezuju ovaj običaj s antičkim Rimljanima, dok drugi ističu srednjovjekovna vjerovanja u moć crvene boje da odbija zle duhove i privlači sreću i ljubav.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U tradicionalnim vjerovanjima, prva osoba kojoj čestitate Novu godinu može „odrediti“ kakva će ta godina biti; zato se pazi s kim provodimo prijelaz u novu godinu i u kakvom raspoloženju uđemo u ponoć.

Hrana koja „gura naprijed“ i izbjegavanje one koja ne ide naprijed

Novogodišnji stol često je prepun simboličnih jela. U mnogim hrvatskim i sjeverno-dalmatinskim obiteljima stol ne bi bio potpun bez svinjetine i odojka – životinja koja simbolizira kretanje prema naprijed jer „ruje“ i gura njušku kroz tlo, što metaforički znači napredak i prosperitet u novoj godini.

Nasuprot tome, perad i rakovi se tradicionalno izbjegavaju, a razlog je jednostavan: mnoge od tih životinja se kreću unatrag. Rakovi doslovno idu unatrag, a ptice (perad) mogu odletjeti, što se tumači kao simbol povlačenja ili odlaska sreće iz kuće. Takva simbolika kretanja unatrag nije poželjna pri početku nove godine jer se želi da godina bude puna rasta, napretka i sreće.

Šire značenje običaja

Iako danas mnogi od ovih običaja doživljavamo više kao zabavnu tradiciju nego kao ozbiljno praznovjerje, oni ipak govore o dubokom ljudskom nagonu da događaje označimo ritualima i simbolima koji osnažuju nadu u bolju budućnost. Buka, vatromet i veselje čine se i danas kao simbol otjerivanja „loše energije“ stare godine i svečanog poziva onoj novoj.