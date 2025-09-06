Pazar pun boja i mirisa: Provjerili smo što se nudi i po kojim cijenama

Iako nam je rujan pokucao na vrata, temperature ovoga vikenda dosežu do 30 stupnjeva što veseli one koji su ovaj vikend odlučili provesti na nekoj od splitskih plaža. Prije toga treba skuhati nešto za ručak, a friško i domaće voće i povrće najbolje je potražiti na splitskom Pazaru. Kultna je to tržnica koju su ovog jutra posjetili domaći ali i turisti kako bi se uvjerili u bogatu ponudu.

„Pipaj, pipaj samo, domaće je“, „Gospođo, probajte breskve, slatke su kao cukar“ i „Ajmo, domaćih pomadora za šalšu!“ samo su neke od rečenica koje se mogu čuti na gotovo svakoj drugoj banci, uz pokoji pozdrav, osmijeh i želju za ugodnom kupnjom.

Za vas smo pogledali što se to nudi i kolike su cijene.

Vezica peršina je 0.50 eura, kilogram fažoleta 5 do 6 eura, blitva 4, pome od 2 do 4 eura, tikvice 3, kaul 2 eura, balancane 2 eura,a krumpir 1.50 za kilogram. Paprike su oko 2.50 eura.

Pazar nudi i bogatu ponudu voća pa ćete za kilogram domaćih breskvi izdvojiti 4 eura dok se iste mogu naći i za 3 eura. Grožđe je 3 eura, smokve 2, šljive 2.50, jabuke domaće 3 eura, a kruške 2 eura za kilogram.

Još nije kasno posjetiti Pazar i kupiti namirnice za vaš obiteljski ručak.