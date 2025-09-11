Pazar će u subotu postaje najpoželjnija lokacija u gradu! Prvi Splitski Craft Beer Festival - najbolji domaće pivare, jela i izvrsni bendovi

Split ovog rujna dobiva novo mjesto susreta ljubitelja piva i dobre glazbe. Prvi Splitski Craft Beer Festival održat će se u subotu, 13. rujna 2025., od 19 sati na legendarnom Pazaru (Gradska tržnica), donoseći jedinstvenu kombinaciju vrhunskih piva, mirisa roštilja i odličnog zvuka.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na festivalu će se točiti više od 20 vrsta craft piva u organizaciji Udruge dalmatinskih pivara (UDP), uz ponudu domaćih majstora: Sinjska pivovara, Pivovara Prostor, Pivovara Mandrill i Tap B pivovara. Za gurmanski doživljaj zadužen je Gudin Pigeria sa svojim poznatim smoked street foodom.

Glazbeni program donosi rock energiju i plesni ritam: nastupaju Dust ’N Bones – najpoznatiji Guns N’ Roses tribute bend, zatim C Strana, a after party drže DJ Matan i DJ Ragi (QRT/KLFM).

Organizatori poručuju da je festival osmišljen kao slavlje domaće pivarske scene i poziv Splićanima i njihovim gostima na večer uživanja u dobrom društvu, glazbi i autentičnim pivskim okusima.

Ulaz je slobodan.