Pavlek u Kazahstanu, Habijan poslao jasnu poruku: "Moj zadatak je..."

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan izjavio je da je povratak Vedrana Pavleka u Hrvatsku iznimno važan za kazneni postupak koji se protiv njega vodi zbog sumnje na izvlačenje više od 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza. Pavlek se nalazi izvan Hrvatske i trenutačno nije dostupan hrvatskim pravosudnim tijelima, a Habijan je za N1 govorio o komunikaciji s kazahstanskim vlastima i postupku njegova mogućeg izručenja, prenosi Index.

"To je isto crtica koja doprinosi percepciji pravosuđa. Jasan mi je interes i medija i javnosti, imamo kazneni postupak koji je u tijeku, imamo osobu koja trenutno nije dostupna našim pravosudnim tijelima, a osoba koja sigurno ima informacije koje toj istrazi mogu doprinijeti, da li ju proširiti... I zato je od izuzetnog interesa da ta osoba dođe u Hrvatsku, dođe pred pravosudna tijela i da da svoj iskaz i da postupak krene", rekao je Habijan.

Tko odlučuje o izručenju Pavleka?

Ministar je objasnio i kako se odvija suradnja s Kazahstanom te tko u toj državi odlučuje o izručenju osoba koje potražuje hrvatsko pravosuđe.

"Što se tiče kazahstanske vlasti i komunikacije, napravi se prijevod i šalje se u Kazahstan. Ono što je ključno o samom izručenju je da kod njih odlučuje glavni državni odvjetnik, a ako se Pavlek žali, to je onda na Vrhovnom sudu", rekao je, prenosi Index.

"Postoji određena komunikacija, ali iz razloga važnosti uspjeha je da Pavlek bude u Hrvatskoj... Moj zadatak je da Pavlek bude tu", poručio je Habijan.

Ministar nije naveo kada bi mogla biti donesena odluka o izručenju niti je precizirao u kojoj se fazi postupak trenutačno nalazi.

Pavleka se sumnjiči za izvlačenje milijuna

Podsjetimo, Vedran Pavlek, dugogodišnji direktor hrvatskih alpskih skijaških reprezentacija i bivši čelnik hrvatskog skijanja, osumnjičen je u istrazi o izvlačenju više od 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza.

Pavlek je nakon pokretanja postupka otišao u Kazahstan, a hrvatskim pravosudnim tijelima nije dostupan. Njegovo izručenje važno je za nastavak postupanja u predmetu u kojem se istražuje raspolaganje novcem Hrvatskog skijaškog saveza, prenosi Index.