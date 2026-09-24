Pavić uoči izbora na Kmanu: "Pucamo po šavovima, garaže su nužne, a imamo i velike planove za kvart"

Uoči kotarskih izbora koji će se ove nedjelje održati u Splitu, razgovarali smo s Markom Pavićem, čija se pravovaljana kandidacijska lista grupe birača natječe za Vijeće Gradskog kotara Kman.

Pavić, koji je već godinama aktivan u radu kotara, govorio je o dosadašnjim projektima, problemima Kmana te planovima i prioritetima za novi mandat.

Već godinama ste aktivni u životu Kmana, a na prošlim kotarskim izborima vaša nezavisna lista ostvarila je vrlo dobar rezultat. Što vas je motiviralo da se ponovno kandidirate i nastavite rad za svoj kvart?

- Osvajanjem trećeg uzastopnog mandata u vodstvu Vijeća GK Kman pokrećemo treći ciklus razvoja našeg kotara, a to je rad na urbanističkim rješenjima koja će trajno definirati javni prostor i vizuru Kmana. Prvi ciklus našeg mandata bio je usmjeren na upoznavanje sustava i učenje kako stvari funkcioniraju unutar Grada Splita. Bavili smo se manjim komunalnim zahvatima, detektirali goruće probleme našeg kotara te radili na izradi i lobiranju za glavne projekte za njihovo rješavanje. U drugom ciklusu maksimalno smo se zalagali za rješavanje konkretnih problema, među kojima su sanacija pokosa u Karlovačkoj ulici, sanacija i izgradnja potpornih zidova u Dubrovačkoj ulici te sanacija potpornog zida u Varaždinskoj ulici i slično. Osvajanjem trećeg mandata želimo nastaviti započete cikluse, ali se istovremeno baviti i urbanističkim rješenjima koja će definirati budućnost suživota na Kmanu. To uključuje rješavanje aktualne problematike, izradu rješenja za javne garaže, hortikulturno uređenje i revitalizaciju prostora. Nismo politički opterećeni. Borba za javno dobro naša je glavna misao vodilja i želja nam je da naš kvart svima bude što ugodnije mjesto za život.

Kada pogledate posljednje četiri godine, na koje ste projekte ili promjene na Kmanu osobno najponosniji?

- U proteklim mandatima stvarno je puno toga postignuto. Velik broj stvari pomaknuo se s mrtve točke i u konačnici se riješio, na što smo posebno ponosni jer se o nekim problemima godinama samo pričalo, a ništa konkretno nije poduzimalo. Po nama su među najvećim uspjesima sanacija potpornog zida u Varaždinskoj ulici, sanacija potpornog zida i izgradnja novog potpornog zida s nogostupom u Dubrovačkoj ulici te sanacija pokosa u Karlovačkoj ulici i semaforizacija križanja Velebitske i Benkovačke ulice. Uz komunalne zahvate, posebno bih izdvojio i niz izgrađenih sportskih sadržaja – cageball, street workout, balotaški zog, košarkaško igralište te postavljanje umjetne trave na nogometnom igralištu "Školsko".

Koji su danas, prema vašem mišljenju, najveći problemi stanovnika Kmana i što biste željeli riješiti kao prioritet u novom mandatu?

- Trenutačno je najveći problem našeg kotara promet, i aktivni promet i promet u mirovanju. Kronični nedostatak parkinga, koji je ujedno jedan od najvećih problema Grada Splita, posebno se osjeti na Kmanu. Uz to, imamo zakrčene i dotrajale prometnice te kotarske ulaze i izlaze, a postojeća prometna regulacija u pojedinim dijelovima kotara više ne odgovara današnjim potrebama. Zato nam je jedan od prioriteta u novom mandatu upravo prometno rasterećenje i stvaranje funkcionalnog sustava kretanja kroz cijeli kotar. To ne znači samo rješavanje parkinga, nego i pronalaženje kvalitetnijih prometnih rješenja, uređenje postojećih prometnica i jasnije definiranje prostora za vozila i pješake. Kada govorimo o parkingu, smatramo da dugoročno rješenje nije tražiti još nekoliko parkirnih mjesta po ulicama, nego planski riješiti pitanje javnih garaža. Za kmanske garaže postoje ideje i vizije koje su urbanistički prihvatljive i nenametljive te se mogu uklopiti u vizuru kotara. Izgradnjom garaža rasteretile bi se kmanske ulice, postale bi prohodnije i funkcionalnije za vozila i pješake, a samim time otvorio bi se prostor i za kvalitetniju obnovu i uređenje javnog prostora. Upravo to predstavlja i naš treći ciklus rada u kotaru – nakon što smo se u prethodnim mandatima bavili konkretnim komunalnim problemima i velikim zahvatima, sada želimo napraviti korak dalje i kroz prometna i urbanistička rješenja dugoročno definirati kako će Kman funkcionirati i izgledati.

Parkiranje je već godinama jedna od važnijih tema na Kmanu, a ranije ste govorili i o mogućnosti izgradnje novih garaža. Koliko se na tom pitanju može napraviti u iduće četiri godine i što bi bilo realno rješenje?

- Istina je da se GK Kman muči s nedostatkom parkirnih mjesta. Iz dana u dan situacija je sve teža i lagano pucamo po šavovima. Za kmanske garaže postoje ideje i vizije koje su urbanistički prihvatljive i nenametljive te bi se uklopile u vizuru kotara i rasteretile kmanske ulice. Najveći problem za realizaciju kmanskih garaža su imovinsko-pravni odnosi. Naime, ni na jednoj potencijalnoj lokaciji za garažu Grad Split nije stopostotni vlasnik zemljišta. Grad bi stoga morao otkupiti privatne parcele, što predstavlja dodatno opterećenje i za gradski proračun i za samu realizaciju projekta. Usvajanjem izmjena i dopuna GUP-a Grada Splita realizacija potencijalnih garaža mogla bi se ubrzati i olakšati. Kada bi se u suradnji s Gradom Splitom odabrala jedna lokacija i pregovori išli bez većih zapreka, u četiri godine mogla bi se riješiti sva potrebna papirologija i birokracija – otkup parcela, upis vlasništva, javni natječaj za izradu glavnog projekta garaže i ishođenje građevinske dozvole. Tada bi u idućem mandatu mogla početi i sama gradnja. Naši građani, nažalost, često ne znaju koliko je dug i trnovit birokratski put da bi se nešto značajno izgradilo.

Koliko vam u radu pomaže činjenica da nastupate kao nezavisna lista i da odluke možete donositi prvenstveno prema potrebama stanovnika Kmana, bez stranačkih obveza?

- Politički smo neopterećeni. Javno dobro nema političku boju ni politički predznak. Ako je nešto dobro za naš kvart, onda je dobro za sve i svi imamo korist od toga. Sva rješenja koja nudimo stručno su utemeljena i razrađena, a upravo zbog toga smatramo da imamo odgovornost raditi na njihovoj realizaciji bez uplitanja suvišne politike.

Kman ima velik broj mladih obitelji, djece, ali i starijih stanovnika. Kako zamišljate kvart za četiri godine kada je riječ o zelenim površinama, igralištima, sportskim sadržajima i kvaliteti svakodnevnog života?

- GK Kman nastavlja sa zelenom politikom, hortikulturnim uređenjem i revitalizacijom zelenih površina. Konkretno, izradit ćemo glavni krajobrazni projekt uređenja parka nasuprot West Gatea u Varaždinskoj ulici, koji je trenutačno u lošem stanju, a ima veliki potencijal da postane kmanski park Emanuela Vidovića. Već imamo gotov projekt hortikulturnog uređenja dječjeg parka u Karlovačkoj ulici te želimo nastaviti raditi i na ostalim potencijalnim zelenim površinama, njihovom uređenju i oplemenjivanju. GK Kman je u proteklih osam godina, u suradnji s Parkovima i nasadima, na području našeg kotara zasadio više od 80 stabala. Što se tiče sportskih sadržaja, Kman ih ima dosta i ono što imamo treba čuvati i održavati kako bi ih mogle koristiti i iduće generacije. Tu prije svega mislim na cageball, street workout, košarkaško igralište i nogometno igralište. Za dječja igrališta imamo gotov projekt rekonstrukcije postojećeg dječjeg igrališta u Karlovačkoj ulici, nasuprot "Anićeve zgrade". Za projekt je sve spremno, a potrebno je s Gradom Splitom dogovoriti njegovo financiranje kroz gradski proračun jer su kotarska sredstva premala da bismo ga mogli samostalno realizirati. Vrijednost projekta kreće se oko 150.000 eura bez PDV-a. Za dječje igralište u Šibenskoj ulici, kod kotara, odnosno za cijeli njegov plato, imamo cjelokupnu ideju revitalizacije koju prvi put predstavljamo javnosti. Za taj projekt pokušat ćemo, u suradnji s udrugom RAST, vidjeti može li se njegova realizacija ostvariti putem EU fondova, što bi smanjilo opterećenje gradskog proračuna. Najveći problem ovog projekta su imovinsko-pravni odnosi, koji će, nažalost, prolongirati njegovu realizaciju. Međutim, odustati nećemo. Nadamo se da ćemo uz pomoć Komunalnog odjela i Odjela za izgradnju uspješno prevladati i taj problem.

Ako vam građani ponovno daju povjerenje, koja biste tri konkretna projekta voljeli da stanovnici Kmana na kraju mandata mogu izdvojiti kao obilježje vašeg rada?

- Prvi je rekonstrukcija dječjeg igrališta u Karlovačkoj ulici, nasuprot "Anićeve zgrade", s pratećom javnom rasvjetom i hortikulturnim uređenjem lokaliteta. Drugi je uređenje okoliša kod balotaškog zoga, s klupama i stolovima, uz uređenje postojećeg zemljanog parkinga. Treći je uspostava nove i funkcionalne prometne regulacije na području cijelog kotara. Sve što smo do sada radili, kao i projekte koje pripremamo za budućnost, građani mogu pratiti na našoj Facebook stranici Nezavisna lista grupe birača Marko Pavić, gdje redovito objavljujemo informacije o radu i aktivnostima na Kmanu.