Pavić i Mektić uspješni u Cincinnatiju: Hrvatski tenisači izborili osminu finala

Hrvatski tenisači Mate Pavić i Nikola Mektić uspješno su odradili svoje mečeve parova na ATP Masters 1000 turniru u Cincinnatiju te su sa svojim partnerima izborili plasman u osminu finala.

Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo, treći nositelji turnira, do pobjede su stigli nakon velike borbe protiv Rusa Karena Hačanova i Andreja Rubljova. Slavili su sa 2:6, 7:6(2), 10:3.

Ruska kombinacija uvjerljivo je uzela prvi set, a Pavić i Arevalo bili su vrlo blizu ispadanja i u drugom. Pri rezultatu 5:5 Hačanov i Rubljov imali su dvije prilike za oduzimanje servisa, no hrvatsko-salvadorski par uspio se izvući iz neugodne situacije.

Odluka je pala u tie-breaku, u kojem su Pavić i Arevalo preuzeli kontrolu i izborili odlučujući set. Ondje se igrao produženi tie-break do deset poena, a treći nositelji bili su uvjerljivi i slavili sa 10:3.

Za mjesto u četvrtfinalu igrat će protiv pobjednika susreta Arribage/Olivetti – Fery/Lehečka.

Mektić i Krajicek slavili u dva seta

Nešto jednostavniji posao imali su Nikola Mektić i Austin Krajicek. Hrvatsko-američka kombinacija svladala je Amerikance Roberta Casha i Brandona Nakashimu sa 7:5, 6:4.

Mektić i Krajicek tako su bez izgubljenog seta osigurali nastavak nastupa u Cincinnatiju.

U osmini finala čeka ih pobjednik dvoboja Granollers/Zeballos – Cabral/Tracy.