Pavić i Arevalo ušli u osminu finala Wimbledona

Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo ušli su u osminu finala Wimbledona sa 6:1, 6:7, 6:4 protiv britanskog para David Stevenson-Marcus Willis nakon dva sata igre.

Britanci nisu iskoristili nijednu od četiri prilike za oduzimanje servisa. Pavić i Arevalo su od svojih 9 realizirali četiri – tri u prvom setu i jednu kod 3:3 u trećem. Sve četiri, zanimljivo, na isti način – dvostrukom pogreškom na servisu domaćeg para. Posao su mogli dovršiti i ranije, ali su u drugom setu kod 3:2 propustili 15-40, a kod 6:5 meč-loptu koju su im protivnici poklonili – dvostrukom pogreškom.

U završnici dvoboja se dogodio nesvakidašnji incident – Stevenson je servirao i pogodio Willisa u glavu! Willis je kratko ostao ležati na travi, loptica ga je udarila u potiljak brzinom većom od 180 kilometara na sat, ali se brzo pridigao i odigrao bez posljedica završna dva gema.