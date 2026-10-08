Pavao obranio naslov prvaka Hrvatske, Dora zlatna u Rijeci: Sjajna završnica za splitski boćarski klub "Sveti Duje"

Naslov prvaka Hrvatske ostaje u rukama Pavla Ružića! Član Boćarskog kluba osoba s invaliditetom "Sveti Duje" iz Splita obranio je titulu u kategoriji BC3 muškarci zaokruživši uspješnu sezonu u kojoj su se istaknuli i njegovi klupski kolege.

Na četvrtom, ujedno posljednjem turniru Prvenstva Hrvatske u boccii, održanom u Rijeci, nastupilo je osam sportaša splitskog kluba.

Završnicu su obilježili zlato Dore Lovrić te treća mjesta Nataše Županić i Pavla Ružića. No, uz medalje sa završnog turnira, posebno veselje donio je konačni poredak prvenstva za 2026. godinu.

Pavao obranio naslov prvaka Hrvatske

Pavao je trećim mjestom u Rijeci zaključio sezonu u kojoj je prikupio dovoljno bodova za novu titulu državnog prvaka.

"Pavao je obranio naslov prvaka Hrvatske i još jednom pokazao svoju kvalitetu", poručili su iz kluba.

Obrana domaćeg naslova nadovezuje se na njegov ovogodišnji međunarodni uspjeh. Ružić je u kolovozu osvojio srebrnu medalju u kategoriji BC3 na turniru Poznań 2026 World Boccia Challenger u Poljskoj.

Nataša uzela srebro

Vrlo blizu državnom zlatu bila je i Nataša Županić koja je prvenstvo završila kao drugoplasirana u kategoriji BC2 žene. Imala je jednak broj bodova kao prvoplasirana natjecateljica, no prema objašnjenju kluba presudio je slabiji rezultat na posljednjem turniru.

"Tako blizu zlatu je bila Nataša", istaknuli su iz "Svetog Duje" čija je članica uz srebro u ukupnom poretku osvojila i treće mjesto na riječkom turniru.

Dora se u Rijeci okitila zlatom, u ukupom poretku zasluženo i brončana

Dora Lovrić upravo je u završnici napravila važan korak prema ukupnom postolju.

Zlatom osvojenim u Rijeci popravila je svoj položaj na ljestvici i prvenstvo završila na trećem mjestu u kategoriji BC3.

"Sjajnim turnirom u Rijeci i osvojenim zlatom, Dora je uspjela preskočiti konkurenciju i zasluženo osvojiti broncu u ukupnom poretku za 2026. godinu", izvijestili su iz kluba.

A razloga za zadovoljstvo ima i među mlađim članovima kluba.

Marin Govorko zauzeo je četvrto, a Antonio Šaršanski peto mjesto u ukupnom poretku kategorije BC4. U klubu posebno naglašavaju njihov napredak u odnosu na prošlu godinu videći u tim rezultatima potvrdu razvoja nove generacije sportaša.

"Ogroman napredak obojice u odnosu na pozicije prošle godine i potvrda da naša nova generacija dolazi!", poručili su.

Ostali rezultati natjecatelja iz BK OSI "Sveti Duje" na prvenstvu Hrvatske 2026. godine:

Nikolina Mitar - 4. mjesto u BC2 žene

Marijo Družijanić - 12. mjesto BC2 muškarci

Josip Lukačević - 18. mjesto BC2 muškarci

Stjepan Škojo - 10. mjesto BC4 ukupno

Marko Barišić - 14. mjesto BC4 ukupno

Luka Radica - 11. mjesto BC1 ukupno

Splitski "Sveti Duje" tako završava domaće prvenstvo s naslovom prvaka, srebrom i broncom u ukupnom poretku te rezultatima mlađih članova koji daju dodatni poticaj za nastavak rada.

"Čestitke svim našim sportašima na cijeloj sezoni, trudu i rezultatima!", poručili su iz kluba nakon završenog turnira.