PAUNOVIĆ O ZABRANI PRODAJE ALKOHOLA: "Ne želimo splitski scenarij, cilj je spriječiti nered"

Makarska je postala prvi grad u Hrvatskoj koji je ograničio noćnu prodaju alkohola u trgovinama, pekarama, kioscima i drugim prodajnim objektima. Odluka je izazvala podijeljene reakcije javnosti, a gradonačelnik Zoran Paunović za Dalmaciju Danas poručuje da cilj gradske vlasti nije zabrana radi zabrane, nego prevencija problema s kojima se suočavaju druga turistička središta.

Alkohol se ne smije prodavati od 21 do 6 sati

Gradsko vijeće Grada Makarske donijelo je odluku prema kojoj se na području cijeloga grada alkoholna pića ne smiju prodavati od 21 sat navečer do 6 sati ujutro.

Ograničenje se odnosi na trgovačke lance, trgovine, pekare, kioske, suvenirnice, tobacco shopove i druge prodajne objekte, dok njihovo radno vrijeme ostaje nepromijenjeno. Odluka se ne odnosi na kafiće, restorane i ostale ugostiteljske objekte, a vrijedit će tijekom cijele godine. Nadzor nad njezinom provedbom obavljat će Državni inspektorat.

Grad ovom mjerom želi smanjiti buku, opijanje, neprimjereno ponašanje, gomilanje otpada i devastaciju javnih površina, osobito u staroj gradskoj jezgri i na području gradske plaže.

Paunović: "Intencija nam je bila prevencija"

Gradonačelnik Makarske Zoran Paunović danas nam je dodatno obrazložio razloge donošenja odluke.

"Nama nije bila intencija u ovom trenutku nešto zabranjivati. Željeli smo spriječiti da nam se dogodi splitski scenarij, intencija nam je bila prevencija. Zabranili smo prodaju alkohola u trgovačkim lancima, ostalim trgovinama i pekarama od 21 sat do 6 sati ujutro", kazao nam je Paunović.

Uvjeren je da će se odluka dugoročno pokazati dobrom, iako priznaje da oko nje postoje različita mišljenja.

"Mislimo da je to dobra odluka i da će se u konačnici takvom i pokazati. Uvijek postoje oni koji su protiv i oni koji su za. Na ovaj će se način više novca slijevati u ugostiteljstvo, a ugostitelji će imati i veću kontrolu. Željeli smo smanjiti nered u našoj staroj gradskoj jezgri", rekao je.

Zašto odluka vrijedi u cijeloj Makarskoj?

Paunović navodi kako zabranu nije bilo moguće ograničiti samo na središte grada.

"Morali smo ograničenje primijeniti na područje cijeloga grada", zaključio je makarski gradonačelnik.

Gradska vlast ranije je upozorila da ne želi situaciju kakva se tijekom turističke sezone može vidjeti u okolici Dioklecijanove palače u Splitu, gdje se stanovnici i nadležne službe suočavaju s noćnim opijanjem, bukom, mokrenjem i drugim oblicima neprimjerenog ponašanja na javnim površinama.

Odluka nije naišla na odobravanje svih

Nova pravila izazvala su brojne reakcije građana, turista, trgovaca i ugostitelja. Dio Makarana smatra da će odluka pomoći u smanjenju uličnog opijanja i problema koje alkoholizirane osobe stvaraju tijekom noći.

Drugi upozoravaju da bi zabrana mogla negativno utjecati na male trgovce, suvenirnice i kioske, koji najveći dio prihoda ostvaruju upravo tijekom nekoliko ljetnih mjeseci. Jedna prodavačica ocijenila je odluku "užasnom" jer Makarska živi od turizma, dok su pojedini ugostiteljski djelatnici poručili da bi punoljetne osobe trebale imati pravo kupiti piće kada žele.

Podijeljeni su bili i strani gosti. Dok jedni smatraju da se radi o nepotrebnom ograničavanju osobne slobode, drugi podržavaju odluku jer ne žele gledati pijane ljude koji leže na ulicama, viču i narušavaju javni red i mir.

Podržavate li zabranu prodaje alkohola u trgovinama od 21 do 6 sati na području Makarske? Da, odluka će smanjiti nered i noćno opijanje

Ne, nepotrebno ograničava građane, turiste i trgovce

Djelomično, trebala bi vrijediti samo tijekom sezone ili u staroj gradskoj jezgri

Nisam siguran/na hoće li išta promijeniti