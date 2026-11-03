Pauletić nakon Mišinog ispraćaja na Poljudu: "Ko ste vi da kritizirate, a čovik još nije ni pokopan? Sramite se!"

Emotivnim riječima splitski publicist Robert Pauletić osvrnuo se na veličanstveni oproštaj od Miše Kovača, ali i oštro odgovorio onima koji kritiziraju način na koji se Split oprostio od glazbene legende. Podsjetio je i na slične ispraćaje svjetskih velikana.

Večerašnji ispraćaj Mate Miše Kovača na Poljudu, kojem su prisustvovali deseci tisuća ljudi, izazvao je snažne emocije diljem Dalmacije i Hrvatske. Uz Mišine pjesme, upaljene mobitele, baklje i zajedničku molitvu, Split je posljednji put pozdravio čovjeka čiji je glas obilježio generacije.

Posebno emotivan trenutak bio je prolazak vozila s Mišinim lijesom, dok su tribine pjevale njegove bezvremenske hitove. Oproštaj je zaključen pjesmom "Samo nas nebo rastavit može".

Nakon ispraćaja oglasio se splitski publicist i putopisac Robert Pauletić, koji nije skrivao koliko ga je prizor s Poljuda potresao. U objavi na Facebooku opisao je svoje dojmove, ali se i žestoko obrušio na one koji su kritizirali odluku da se lijes s Mišinim tijelom doveze na stadion.

"Vratija san se s Poljuda sav potresen"

Pauletić je svoju objavu započeo riječima "Bilo je veličanstveno i dostojanstveno", istaknuvši atmosferu koja ga je, kako priznaje, duboko dirnula.

"Vratija san se s Poljuda sav potresen, nakon šta san se više puta naježija na prizore baklji i iljade upaljenih mobitela koji su stvorili nebo puno zvizda za oproštaj s Mišom", napisao je.

Ipak, najviše ga je zasmetalo što su se nakon ispraćaja pojavile kritike samog načina oproštaja. Posebno je reagirao na izraze poput "cirkus" i "sramota", kojima su pojedinci, prema njegovim riječima, opisivali događaj na Poljudu.

Pauletić smatra da je riječ o oproštaju koji je bio primjeren Mišinoj veličini i njegovoj posebnoj povezanosti s publikom.

"Baš je bilo lipo i primjereno", poručio je, naglašavajući da bi, prema njegovu uvjerenju, i sam Mišo, poznat po velikim gestama, prihvatio takav posljednji pozdrav.

Potom je uputio oštru poruku kritičarima:

"Ko ste vi, besramnici da tu pričate gluposti i kritizirate, a čovik još nije ni pokopan? Sramite se!"

Pele, Eusebio, Ivica Osim i Babe Ruth: "Najveće legende ispraćene su na isti način"

Kako bi potkrijepio svoj stav, Pauletić se osvrnuo i na nekoliko poznatih primjera iz svjetske sportske povijesti. Podsjetio je da su se navijači od nekih od najvećih sportskih legendi opraštali upravo na stadionima, uz prisutnost njihovih posmrtnih ostataka.

Prvi primjer koji navodi jest Pele, legendarni brazilski nogometaš, čiji je lijes u siječnju 2023. godine bio izložen na sredini travnjaka stadiona Vila Belmiro, doma njegova Santosa. Oproštaj je trajao 24 sata, a prema podacima iz Brazila, počast mu je odalo oko 230 tisuća ljudi.

Sličan oproštaj organiziran je i za Eusebija, portugalsku nogometnu legendu. Njegov lijes 2014. godine prenesen je na stadion Benfice, gdje su mu tisuće navijača posljednji put zapjevale i zapljeskale.

Pauletić je podsjetio i na Ivicu Osima, legendarnog nogometnog trenera, od kojeg su se 2022. godine oprostili na stadionu Sturma u Grazu. Osimov lijes bio je postavljen na travnjaku, a navijači su mu počast odali i bakljadom.

Spomenuo je i američku bejzbolsku legendu Babea Rutha, čiji je lijes nakon smrti 1948. godine bio izložen na njujorškom Yankee Stadiumu. Za razliku od nogometnih primjera, njegov lijes bio je postavljen kod glavnog ulaza stadiona.

Za Pauletića ti primjeri potvrđuju da oproštaj na stadionu nije ništa neobično, već jedan od načina na koji zajednice odaju počast ljudima koji su obilježili njihovu povijest.

"Dakle, rič je o relativno čestom načinu oproštaja od legendi, i to baš primjerenon za Mišu i njegov stil i veličinu", zaključio je taj dio objave.

Oštro se osvrnuo i na politički obojene kritike

U nastavku objave Pauletić je dodatno zaoštrio ton, ustvrdivši da među najglasnijim kritičarima ispraćaja primjećuje osobe koje naziva ultraljevičarima.

Njima je zamjerio, kako smatra, dvostruka mjerila pri ocjenjivanju javnih oproštaja poznatim osobama. Pritom se osvrnuo na povijesne pogrebe komunističkih vođa te spomenuo Lenjina i Ho Ši Mina, čija su tijela sačuvana i izložena u mauzolejima.

Njegove riječi predstavljaju i politički intoniran dio reakcije, u kojem ne skriva nezadovoljstvo dijelom komentara koji su se pojavili nakon događaja na Poljudu.

"Vi kojima smeta oproštaj Splita od Miše Kovača, radije ušutite"

Pauletić je svoju objavu završio jednako odlučno kao što ju je i započeo, ne ostavljajući dvojbe o tome kako je osobno doživio večerašnji događaj.

"Stoga, vi kojima smeta veličanstveni i dostojanstveni oproštaj Splita od Miše Kovača, radije ušutite, ispast ćete malo pametniji", poručio je.