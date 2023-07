PAUK NA ŠTAKAMA DOŠAO NA SJEDNICU: "Sprječavam Puljka, on diže kredit koji je štetan za Splićane"

Martin Mladen Pauk (Domovinski pokret) na štakama je došao na sjednicu Gradskog vijeća Grada Splita. Prije dolaska na sjednicu dao je izjavu za medije.

"Glavni razlog mog dolaska je sprječavanje Ivice Puljka da podigne štetan kredit za Splićane i za Grad Split. Ovaj kredit je iznimno štetan i pogrešan. Unatoč svom zdravstvenom stanju, odlučio sam doći i podržati ostale vijećnike", kazao je te je nastavio:

GALERIJA Kliknite za pregled Martin Mladen Pauk Foto: Dalmacija Danas Martin Mladen Pauk Foto: Dalmacija Danas Martin Mladen Pauk Foto: Dalmacija Danas Martin Mladen Pauk Foto: Dalmacija Danas Martin Mladen Pauk Foto: Dalmacija Danas Martin Mladen Pauk Foto: Dalmacija Danas

"Grad Split je i prije imao velike projekte, ali i megalomanske projekte koji su nam se odbili od glavu. I prije gradile škole i vrtići. Ovaj iznos za kredit je prevelik, i to je svima jasno. Često smo upozoravali gospodina Ivoševića, i on se nama izrugivao, ali Grad Split i dalje nema komunalni red. Upozoravam, ovaj kredit će nam biti veliki teret, nemojte ulaziti u ovaj kredit. Upozoravam sve vijećnike, moramo odlučiti ispravno", otkrio je Martin Mladen Pauk te je nastavio u istom dahu.

Osvrnuo se na komentare na društvenim mrežama koje su upućene Bojanu Ivoševiću od strane jednog člana Domovinskog pokreta.

"Ivošević je prijetio kolegama novinarima. On je u naš život uveo psovku i deranje. Bojan Ivošević je onaj školski buling nasilnik, a kada se na njega krene, onda se on počne žaliti. On je taj koji provodi nasilje", zaključio je Martin Mladen Pauk koji je došao iz bolnice na štakama nakon što je 'prošao' tešku operaciju.

Detalje sjednice pratite na poveznici ispod: