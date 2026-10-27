Pasta za zube protiv prištića? Evo što kaže dermatologinja

Ideja da se pasta za zube može koristiti za tretiranje prištića prisutna je već godinama. No, je li riječ o djelotvornom triku ili takav postupak može dodatno pogoršati stanje kože?

"Prištić nastaje kada se lojna žlijezda začepi i upali", objašnjava za Guardian dr. Rosalind Simpson, dermatologinja i izvanredna profesorica na Sveučilištu u Nottinghamu. Akne se razvijaju zbog kombinacije začepljenih pora, pojačanog lučenja sebuma i promjena u djelovanju bakterije Cutibacterium acnes, koja prirodno živi na koži, prenosi N1.

Pojedini sastojci paste za zube, poput sode bikarbone ili alkohola, mogu isušiti prištić i učiniti ga prividno manjim. Međutim, to ne znači da je pasta za zube dobar izbor za njegu kože.

"Neki od sastojaka mogu privremeno malo isušiti kožu", kaže Simpson. No, upozorava da drugi sastojci, poput mentola i natrijeva laurilsulfata, mogu snažno nadražiti kožu.

"To može pogoršati problem, pojačati upalu te povećati rizik od nastanka ožiljaka i promjena u pigmentaciji", ističe dermatologinja.

Što koristiti umjesto paste za zube?

Simpson ne preporučuje korištenje paste za zube za tretiranje prištića. Kao jednu od alternativa navodi hidrokoloidne flastere za akne, koji mogu pomoći u smanjenju veličine prištića, crvenila i upale.

Savjetuje i da se prištići ne istiskuju niti diraju jer se time povećava rizik od nastanka ožiljaka. Umjesto toga, na zahvaćeno područje može se staviti topla krpa, a mogu se koristiti i lokalni pripravci dostupni bez recepta, poput azelaične kiseline.

Liječenje akni zahtijeva strpljenje i dosljednost. Prema riječima dermatologinje, lokalne pripravke potrebno je primjenjivati dulje vrijeme, obično oko 12 tjedana, kako bi se postigao njihov najbolji protuupalni učinak.

Važna je i prevencija, zbog čega preporučuje uključivanje proizvoda koji smanjuju upalu i imaju antibakterijska svojstva u svakodnevnu rutinu njege kože.

Simpson za dodatne informacije upućuje na organizaciju Acne Support i Britansko udruženje dermatologa. Ako se stanje kože ne poboljšava osnovnim mjerama njege, savjetuje obraćanje liječniku.