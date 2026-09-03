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Pas već mjesec i pol luta Slimenom, mještanka ga hrani i pokušava skloniti: "Grad Omiš ne reagira"

Mještanka navodi i da joj je rečeno kako je psa u jednom trenutku ubo stršljen, što je dodatno povećalo njezinu zabrinutost za životinju
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Već mjesec i pol traje pokušaj zbrinjavanja psa koji se pojavio na području Slimena kod Omiša. Mještanka koja se u međuvremenu brine o životinji tvrdi da se još od 23. srpnja obraća nadležnima, ali pas do danas nije smješten u prihvatilište.

Kako nam je ispričala, riječ je o plahom i prestrašenom psu koji se boji ljudi. Budući da je ostao na ulici, ona ga svakodnevno hrani i pokušava pronaći način da ga se sigurno zbrine.

"Zovemo od 23. srpnja. Grad Omiš ne reagira", tvrdi mještanka.

Prema njezinim riječima, za područje Omiša zaduženo je prihvatilište No Kill u Kaštelima, a od Grada očekuje da izda potreban nalog kako bi pas mogao biti preuzet i smješten u prihvatilište.

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Kaže da se zbog cijele situacije obratila i veterinarskoj inspekciji.

Problem, dodaje, nije samo u tome što je životinja prepuštena sama sebi. Pas se zadržava u naselju te, kako tvrdi, uzima i uništava stvari koje pronađe, među ostalim šlape i lopte.

Mještanka navodi i da joj je rečeno kako je psa u jednom trenutku ubo stršljen, što je dodatno povećalo njezinu zabrinutost za životinju.

Unatoč višekratnim pokušajima da se pronađe rješenje, tvrdi da se situacija već gotovo mjesec i pol nije pomaknula s mjesta.

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