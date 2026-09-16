Pas vam stalno "ukrade" mjesto čim ustanete? Stručnjak otkriva razlog koji mnogi vlasnici ne očekuju

Ustanete s kauča samo na trenutak, a kada se vratite, ondje već leži vaš pas. Zvuči poznato? Iako može izgledati kao da vam ljubimac pokušava "ukrasti" mjesto, takvo ponašanje najčešće nema nikakve veze s dominacijom ili pokušajem zauzimanja teritorija.

Chris Loverseed, stručnjak za ponašanje pasa i trener iz Melbournea, kaže da je riječ o sasvim uobičajenoj pojavi, prenosi Klix.ba.

Zašto pas bira baš vaše mjesto?

Jedan od glavnih razloga vrlo je jednostavan – vaš miris. Mjesto na kojem ste upravo sjedili intenzivno miriše na vas, a psima je miris njihova vlasnika posebno privlačan. Osim toga, sjedalo ili dio kauča koji ste upravo napustili još je uvijek topao, mekan i udoban. Zato pas može jednostavno zaključiti da je pronašao idealno mjesto za odmor. "Vlasnikov prostor uglavnom najviše miriše na njega", objašnjava Loverseed.

I sam stručnjak ima iskustvo s tim ponašanjem. Ispričao je kako je jednom ustao s kreveta, a nakon povratka ondje je zatekao svog rotvajlera sklupčanog na njegovom mjestu. Pas je jednostavno zaspao. Ako se ljubimac bez problema pomakne kada se vratite, najčešće nema razloga pridavati tome posebno značenje.

Kad bi ponašanje moglo biti problem?

Situacija je drugačija ako pas počne braniti mjesto na kojem leži. Neki psi mogu razviti zaštitničko ponašanje prema stvarima koje smatraju vrijednima – poput hrane, igračaka, kreveta ili određenog mjesta za odmor.

Znakovi za uzbunu mogu biti režanje, ukočenost tijela, pokazivanje zubi, pokušaj ugriza ili odbijanje da se pomakne kada mu se vlasnik približi.

To nije isto što i bezazleno zauzimanje praznog mjesta. Ako se takvo ponašanje pojavi, psa ne treba na silu povlačiti s kauča ili kreveta. Bolje je situacijom upravljati na miran način, raditi na osnovnim naredbama, a po potrebi potražiti pomoć stručnjaka za ponašanje pasa. Ako pas iznenada počne čuvati određeno mjesto ili pokaže naglu promjenu ponašanja, preporučuje se i razgovor s veterinarom kako bi se isključili zdravstveni problemi.