Pas se prestrašio nevremena? Traže se vlasnici psa koji je zalutao u Žrnovnici

Snažno nevrijeme koje je danas pogodilo splitsko područje vjerojatno je prestrašilo mnoge kućne ljubimce. Jedan pas večeras je zalutao u Žrnovnici, gdje je došao ispred obiteljske kuće u Ulici Hrvatskih velikana 47, u blizini škole.
Pas nosi plavu ogrlicu te ogrlicu protiv buha, zbog čega se pretpostavlja da ima vlasnika i da je pobjegao tijekom nevremena.
Vlasnici ili osobe koje prepoznaju psa mogu se javiti na broj: +385 92 130 6244
Nadamo se da će se četveronožni bjegunac uskoro vratiti svojoj obitelji.
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