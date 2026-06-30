Pas se prestrašio nevremena? Traže se vlasnici psa koji je zalutao u Žrnovnici

Snažno nevrijeme koje je danas pogodilo splitsko područje vjerojatno je prestrašilo mnoge kućne ljubimce. Jedan pas večeras je zalutao u Žrnovnici, gdje je došao ispred obiteljske kuće u Ulici Hrvatskih velikana 47, u blizini škole.

Pas nosi plavu ogrlicu te ogrlicu protiv buha, zbog čega se pretpostavlja da ima vlasnika i da je pobjegao tijekom nevremena.

Vlasnici ili osobe koje prepoznaju psa mogu se javiti na broj: +385 92 130 6244

Nadamo se da će se četveronožni bjegunac uskoro vratiti svojoj obitelji.