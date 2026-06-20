Partijaneri okupirali Gripe: Noćne ture turista više nisu samo problem centra Splita?

Turističke noćne ture, poznate kao pub crawling, čini se, više nisu rezervirane samo za centar Splita i prostor Dioklecijanove palače. Sve češće se prizori noćne zabave turista mogu vidjeti i u kvartovima bliže centru, ali i izvan same gradske jezgre.

Noćni provod preselio se na Gripe?

U noćnim satima u Vukovarskoj ulici, na području Gripa, ispred jednog poznatog splitskog ugostiteljskog objekta snimljen je veći broj turista koji su se zabavljali na otvorenom i pili svoja pića.

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Riječ je o prizoru koji sve više podsjeća na scene iz centra grada, gdje se tijekom turističke sezone organizirane skupine turista zadržavaju po ulicama, trgovima i ispred lokala do kasno u noć.

Stanari centra već dugo upozoravaju

Podsjetimo, građani koji žive u centru Splita, osobito unutar Dioklecijanove palače, već se godinama žale na probleme s turistima koji tijekom noći galame, piju i remete javni red i mir.

Brojni stanari upozoravaju da se zbog takvog ponašanja često bude usred noći te da je život u samom srcu grada tijekom sezone postao sve teži.

Novi problem za kvartove oko centra?

Sada se, čini se, dio noćnog života turista preselio i prema drugim dijelovima Splita. Gripe su, zbog blizine centra i ugostiteljskih sadržaja, očito postale još jedna lokacija na kojoj se turisti dobro zabavljaju.