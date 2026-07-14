Partijaner na Ultri: "Policajac me primio za genitalije i udario me glavom"

Čitatelj Indexa tvrdi da ga je muškarac u civilu, za kojeg kaže da mu je pokazao policijsku značku, tijekom ulaska na posljednju večer festivala Ultra Europe u Splitu hvatao za genitalije, a zatim ga udario glavom u čelo. Kaže da su ga potom okružili policajci i zaštitari, skinuli mu obuću i čarape, odrezali festivalsku narukvicu i udaljili ga s ulaza. Iako čitatelj kaže da mu je muškarac u civilu pokazao policijsku značku, iz splitske policije su za Index rekli da zasad nemaju potvrdu da su u incidentu sudjelovali policajci, ali da provode dodatne provjere. No krenimo od čitateljevog iskaza.

"Pokazao mi je značku i počeo me hvatati za genitalije"

Čitatelj, čiji su podaci poznati redakciji, želio je ostati anoniman. Prema njegovim riječima, incident se dogodio u noći sa subote na nedjelju, oko 1:20, na desnoj strani GA ulaza na Parku mladeži. Navodi da je uredno prošao kontrolu i da mu je festivalska narukvica već bila skenirana kada mu je prišao muškarac u civilnoj odjeći.

"Policajac u civilu, koji mi je pokazao značku, bez naloga me počeo hvatati za genitalije. Nakon što sam ga pokušao spriječiti i rekao mu da mi to ne smije raditi, unio mi se u lice i udario me glavom u čelo", tvrdi čitatelj.

Dodaje da ga je isti muškarac potom posjeo na obližnji zidić te da ga je okružilo četiri ili pet osoba, među kojima su, kako tvrdi, bili policajci i zaštitari. Kaže da su dvojica bila u policijskoj uniformi. "Pitao sam jesam li uhićen, ali nisu mi odgovorili. To ih je samo naljutilo. Nasilno su mi skinuli obuću i čarape", navodi. Obuću su mu, kaže, skinuli policajac koji ga je udario glavom i još jedan muškarac.

Čitatelj tvrdi da tijekom pregleda kod njega nije pronađeno ništa protuzakonito, no kaže da mu je unatoč tome zabranjen ulazak. "Na kraju su mi nasilno odrezali i oduzeli festivalsku narukvicu te mi prijetećim tonom poručili da neću ući na festival i da se gubim", navodi čitatelj, koji je trodnevnu ulaznicu platio 142,50 eura. Nakon toga je pozvao 192, gdje su ga uputili da ode u najbližu policijsku postaju, u kojoj je prijavio incident.

"Nije potvrđeno da su to bili policajci"

PU splitsko-dalmatinska potvrdila je za Index da je u postaju došao muškarac kojemu je izmjereno 1,07 promila alkohola te da je rekao kako je prema njemu postupao muškarac u crnoj civilnoj odjeći, a da mu je zatim drugi pripadnik redarske službe skinuo festivalsku narukvicu.

"Do ovog trenutka nije potvrđeno da su u opisanoj situaciji postupali policijski službenici, ali će se radi utvrđivanja svih okolnosti događaja provesti potrebne provjere", poručili su iz splitske policije. Policija nije navela tko je bio muškarac u crnoj odjeći niti je potvrdila da je čitatelju pokazao policijsku značku. Čitatelj, međutim, inzistira da mu je muškarac u civilu pokazao značku policije te kaže da je to naveo u prijavi policiji.

Potvrdio je i da mu je u policijskoj postaji izmjereno nešto više od jednog promila alkohola. Kaže da se i na festivalu i u postaji ponašao primjereno te da nije izazivao probleme. Naglašava da alkohol ne može opravdati udarac u glavu i hvatanje za genitalije.

Zbog bolova i povraćanja završio na Hitnoj

Zbog bolova, vrtoglavice i povraćanja čitatelj se u nedjelju ujutro javio na hitni prijem KBC-a Split. Indexu je dostavio nalaz u kojem mu je dijagnosticirana površinska ozljeda glave. U anamnezi stoji da je liječnicima rekao kako je na Ultri dobio udarac glavom u čelo.

Nakon bolničkog pregleda s liječničkim nalazom vratio se u postaju i dao pisanu izjavu. Ovog puta prijavio je i da ga je policajac u civilu hvatao za genitalije, nakon što je, kako kaže, pod stresom u prvom iskazu zaboravio prijaviti i taj detalj.

Traži da se sačuvaju snimke videonadzora

Čitatelj navodi da je slučaj prijavio i Unutarnjoj kontroli MUP-a. Kako naglašava u razgovoru za Index, traži hitno izuzimanje, čuvanje i pregled snimki videonadzora s lokacije ulaza kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja i identitet osoba koje su prema njemu postupale.

Index je o snimkama s nadzornih kamera upitao i policiju, no u odgovoru na upit policija nije navela je li zatražila snimke videonadzora s ulaza. Čitatelj od organizatora traži da sačuva snimke, ali i naknadu štete zbog oduzimanja narukvice. Index je upit poslao organizatoru festivala, a njihov ćemo odgovor objaviti čim ga dobijemo.