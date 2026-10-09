Parni valjak odgađa koncerte zbog operacije pjevača: "Nije mi nimalo lako"

Popularni hrvatski rock-sastav Parni valjak privremeno se povlači s koncertnih pozornica. Razlog su zdravstveni problemi pjevača Igora Drvenkara, koji mora na operaciju glasnica. Bend je zbog njegova oporavka odlučio odgoditi sve nastupe planirane tijekom listopada i studenoga, a povratku pred publiku nadaju se već u prosincu.

Vijest koja je zabrinula brojne obožavatelje Parni valjak podijelio je putem službenih društvenih mreža. Članovi benda objasnili su kako je pred njihovim pjevačem operativni zahvat nakon kojeg će mu trebati vrijeme za oporavak.

Zbog toga su odlučili privremeno obustaviti koncertne aktivnosti, istaknuvši da je Drvenkarovo zdravlje važnije od svih ranije dogovorenih nastupa.

Bend se nada povratku na pozornicu u prosincu

Iz Parnog valjka poručili su kako tijekom sljedeća dva mjeseca neće održavati koncerte.

„Dragi svi, zbog operativnog zahvata na glasnicama kojem se naš Igor mora podvrgnuti te potrebnog vremena za oporavak, primorani smo ući u stanje mirovanja kroz 10. i 11. mjesec ove godine te odgoditi sve koncerte u navedenom periodu”, objavili su.

Dodali su kako žele da se njihov pjevač potpuno oporavi prije povratka nastupima.

„Igorovo zdravlje nam je na prvom mjestu i sada je najvažnije da ima dovoljno vremena za potpuni oporavak. Hvala na razumijevanju, podršci i strpljenju. Nadamo se da se ubrzo svi zajedno već u 12. mjesecu vraćamo na pozornicu, tamo gdje smo svi najsretniji – zajedno s vama!”, poručili su članovi benda.

Igor Drvenkar: „Nije mi nimalo lako što moramo odgoditi koncerte”

Obožavateljima se obratio i sam Drvenkar, priznavši da mu odluka o privremenom povlačenju nije lako pala.

„Dragi moji, nažalost, došlo je vrijeme da nakratko stanem i posvetim se svom zdravlju i potpunom oporavku”, napisao je.

Pjevač je istaknuo kako mu nastupi i susreti s publikom mnogo znače, zbog čega mu je posebno teško odgoditi već najavljene koncerte.

„Znam koliko smo se svi veselili koncertima koji su pred nama i vjerujte mi da mi nije nimalo lako što ćemo ih morati odgoditi. Biti na pozornici, pjevati i dijeliti sve te trenutke s vama nešto je što me istinski ispunjava i zato mi ova pauza još teže pada”, poručio je.

Unatoč zdravstvenim poteškoćama, vjeruje da će stanka biti kratka i da će se uskoro ponovno vratiti onome što najviše voli.

„Ali zdravlje je ipak na prvom mjestu i vjerujem da je ovo samo jedna kratka stanka nakon koje ćemo se vratiti još jači. Nadam se da ćemo već u prosincu ponovno biti zajedno, pjevati iz svega glasa i nadoknaditi sve što smo propustili. Hvala vam od srca na razumijevanju, podršci i svim lijepim riječima. Vidimo se uskoro!”, zaključio je Drvenkar.

Odgođeni koncerti u Sloveniji i Švicarskoj

Među nastupima koji se neće održati u prvotno najavljenim terminima nalaze se koncert u Domžalama u Sloveniji, zakazan za 17. listopada, te nastup u Zürichu u Švicarskoj, planiran za 7. studenoga.

Iz benda su pozvali posjetitelje koji su planirali doći na te koncerte da se za informacije o novim terminima i ulaznicama obrate organizatorima.

Igor Drvenkar pridružio se Parnom valjku 2023. godine, nakon smrti dugogodišnjeg pjevača Akija Rahimovskog, koji je preminuo u siječnju 2022.

Njegovim dolaskom bend je započeo novo razdoblje djelovanja, nastavljajući koncertnu priču jednog od najpoznatijih hrvatskih rock-sastava.

Sada je pred njima neplanirana stanka, a članovi Parnog valjka i njihov pjevač nadaju se da će se već u prosincu ponovno susresti s publikom.