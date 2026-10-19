Parkirate ispod stabla? Jedna jesenska pogreška može vas skupo stajati, a štetu vam možda nitko neće platiti

Vozači koji tijekom jeseni parkiraju automobile ispod stabala riskiraju oštećenja karoserije zbog pada kestena i oraha, a čak ni propisno parkiranje ne jamči da će im štetu netko nadoknaditi.

Jesen vozačima donosi brojne izazove, od skliskih prometnica i magle do jutarnjeg mraza, no probleme mogu uzrokovati i stabla ispod kojih ostavljaju automobile. Osim lišća i grana, na vozila padaju i plodovi koji mogu prouzročiti ozbiljna oštećenja, osobito ako padaju s veće visine.

Na taj je problem u rujnu upozorio njemački autoklub ADAC, istaknuvši da vozači često ne razmišljaju dovoljno o rizicima parkiranja ispod stabala u jesenskim mjesecima, prenosi Tportal.

Ipak, osim mogućih oštećenja, važno je i pitanje tko će snositi troškove popravka ako kesten ili orah udari u automobil.

"Pazite gdje parkirate"

Prema objašnjenju ADAC-a, u Njemačkoj se uobičajeno padanje plodova sa stabala smatra prirodnom pojavom i jednim od uobičajenih životnih rizika. Zbog toga vlasnik stabla, pa ni grad ili općina na čijem se zemljištu ono nalazi, u pravilu nisu dužni nadoknaditi nastalu štetu.

Oliver Reidegeld, glasnogovornik ADAC-a Hessen-Thüringen, upozorio je vozače da tijekom jeseni pažljivo biraju parkirna mjesta.

"Želite li izbjeći oštećenja automobila, posebno pazite gdje parkirate. Isplati se pogledati prema gore jer ni privatne osobe ni gradovi i općine nisu obvezni postavljati znakove upozorenja ili nadoknađivati štetu koju prouzroče kesteni", poručio je Reidegeld.

Drugim riječima, čak ni plaćeno parkiranje ili ostavljanje automobila na propisno označenom mjestu ne znači da će netko drugi automatski morati platiti popravak.

Odgovornost ovisi i o stanju stabla

Drugačija situacija može nastati ako na automobil padne velika grana koja je bila trula, oštećena ili je predstavljala očitu opasnost.

U Njemačkoj vlasnici stabala i osobe zadužene za njihovo održavanje imaju određene obveze u pogledu sigurnosti. Ako su zanemarili vidljive znakove opasnosti i nisu poduzeli razumne mjere zaštite, može se postaviti pitanje njihove odgovornosti.

Primjerice, ako je grana dulje vrijeme bila trula ili oštećena, a odgovorna osoba nije reagirala, takav se slučaj razlikuje od uobičajenog pada zdravih plodova.

Ipak, ni tada odgovornost nije automatska. Potrebno je utvrditi je li postojala obveza održavanja, je li ona zanemarena i postoji li veza između propusta i nastale štete.

ADAC stoga savjetuje vozačima da, osim plodova na granama, obrate pozornost i na vidljivo stanje stabala.

Kakva su pravila u Hrvatskoj?

Upozorenje njemačkog autokluba relevantno je i za hrvatske vozače, osobito one koji automobile ostavljaju na javnim parkiralištima, gradskim ulicama ili ispod stabala u stambenim naseljima.

Međutim, njemačka pravila ne mogu se automatski primijeniti i u Hrvatskoj. Ovdje se pravo na naknadu štete procjenjuje prema Zakonu o obveznim odnosima i okolnostima svakog pojedinog slučaja.

Pritom je važno utvrditi tko je odgovoran za stablo ili površinu na kojoj se ono nalazi, je li postojala obveza održavanja i nadzora te može li se dokazati da je neki propust uzrokovao štetu.

Ako je riječ o uobičajenom padanju zdravih plodova, ne može se unaprijed pretpostaviti da će vlasnik stabla morati platiti popravak automobila. S druge strane, ako je do oštećenja došlo zbog neodržavanja stabla ili zanemarivanja poznate opasnosti, okolnosti mogu biti drukčije.

Zbog toga se svaki slučaj mora procijeniti zasebno.

Može li troškove pokriti kasko osiguranje?

Vozačima je važno provjeriti i što obuhvaća njihova polica osiguranja. Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti u pravilu ne pokriva štetu na vlastitom vozilu, nego služi za naknadu štete koju vozač uporabom automobila prouzroči drugim osobama.

Odgovarajuća kasko polica mogla bi pokriti štetu nastalu padom predmeta na automobil, ali to ovisi o ugovorenim rizicima i uvjetima osiguravatelja. Stoga ne pokriva svaka kasko polica automatski oštećenja nastala padom kestena ili oraha.

Prije prijave štete potrebno je provjeriti ugovoreno pokriće, eventualnu franšizu i uvjete pod kojima osiguravatelj priznaje štetu.

Ako na automobilu primijetite udubljenja za koja sumnjate da su nastala zbog pada plodova, preporučuje se fotografirati oštećenja, parkirno mjesto i stablo u blizini. Korisni mogu biti i iskazi svjedoka ili snimke nadzornih kamera koje bi pomogle u utvrđivanju okolnosti događaja.

Nekoliko sekundi pažnje može spriječiti štetu

Iako nije uvijek moguće predvidjeti kada će kesten pasti, rizik se može smanjiti pažljivijim odabirom parkirnog mjesta.

ADAC savjetuje vozačima da tijekom jeseni, kad god je to moguće, izbjegavaju parkiranje neposredno ispod stabala s velikim i tvrdim plodovima. Poseban oprez preporučuje se nakon vjetrovitih dana i u razdobljima kada kesteni i orasi intenzivno padaju.

Prije nego što ostavite automobil, dobro je pogledati što se nalazi iznad njega. Ako na tlu već ima mnogo kestena ili oraha, to može biti znak da će plodovi nastaviti padati.

Naravno, ne znači da će svaki plod oštetiti vozilo. Rizik ovisi o visini s koje pada, veličini i masi ploda te dijelu automobila koji pogodi.

Ipak, kada su u pitanju potencijalno skupi popravci karoserije, i jednostavne mjere opreza mogu biti korisne.

Glavna poruka upozorenja njemačkog autokluba jest da vozači tijekom jeseni ne bi trebali paziti samo na prometne znakove i oznake parkirnih mjesta, nego i na ono što se nalazi iznad njihovih automobila.

Kesteni, orasi i drugi tvrdi plodovi mogu oštetiti karoseriju, a činjenica da je vozilo bilo propisno parkirano ne jamči naknadu štete. Dok se u Njemačkoj uobičajeno padanje plodova smatra prirodnim rizikom, u Hrvatskoj se odgovornost utvrđuje ovisno o okolnostima i primjenjivim propisima.

Zato nekoliko sekundi provjere prije parkiranja može biti jednostavnije rješenje od naknadnog utvrđivanja tko je dužan platiti popravak.