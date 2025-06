Parkiralište ispred trgovine u Splitu kao 'Big Brother'! Ne riskirajte skupu spizu: "Znate kakav je ton kad žena to kaže. Mislio sam, gotovo je, odoše pare"

U Splitu je nedavno uveden novi sustav naplate parkiranja na parkiralištu ispred Lidlove poslovnice u Ulici Kralja Držislava, građanima poznatije kao Lidl na Sirobuji.

- I do sada bi parkirali auto, obavili kupovinu i natrag u auto prema kući - priča nam jedan gospodin (podaci poznati redakciji) koji je tek prije nekoliko dana isprobao novi sustav naplate na spomenutom parkingu.

- Uvijek parkiram tu po sredini, nisam nikad puno dizao pogled okolo na stupove. Kaže meni žena prošli četvrtak: 'Jesi vidio novu obavijest na parkingu?' Ostavio sam se, pomislio sam da sam u prekršaju, znate kakav je ton kad žena to kaže. Mislio sam, gotovo je, odoše pare... Prošetao sam do stupa i pročitao obavijest, ali opet spominju QR kod. Tko će od moje generacije znati za taj kod, ajme, objasnite mi to. Ima li neki drugi naziv? Može li nam netko jasno objasniti kad trebamo platiti, a kad ne? Vidi, na ulazu nema nikakve rampe, tko će mi kontrolirati vrijeme? - pita se naš čitatelj.

Iako je njemu bilo, kako kaže, 'kuku meni od žene', upravo smo od njega doznali o novom sustavu naplate i reakcijama koje je izazvao među građanima Splita, posebice starije životne dobi.

Najprije smo bacili oko na službenu stranicu i Facebook profil Lidla, no ni tamo nije bilo ni riječi o novom sustavu naplate parkiranja koji je, prema obavijesti na samom parkiralištu, započeo 23. svibnja.

Potom smo se i sami uvjerili da su na parkiralištu Lidla jasno postavljene informativne ploče s QR kodovima uz uputu da se trajanje parkiranja provjeri i plati online te automat za naplatu smješten ispred ulaza u trgovinu.

Navodi se da je od od 23. svibnja na snazi je sustav naplate parkiranja, kao i da kupci imaju pravo na besplatno parkiranje u trajanju od 90 minuta, nakon čega kreće naplata parkiranja.

Obratili smo se i Lidlu s molbom za dodatna pojašnjenja o novom sustavu naplate parkiranja, kako bismo olakšali informiranje zabrinutih građana.

- Naplatu parkinga na lokaciji Lidlove trgovine u Splitu, na adresi Ulica Kralja Držislava, provodi partner Nexobility Park d.o.o. koristeći sustav automatske kontrole i naplate - doznajemo iz tvrtke Lidl.

Na ulazu u parking nema rampe niti fizičke osobe koja bi kontrolirala ulazak vozila ili označavala početak parkiranja, međutim doznali smo kako se kontrolira trajanje parkiranja.

- Sustav radi bez rampi i fizičkih karata, pomoću kamera na ulazu i izlazu s parkirališta koje prepoznaju registarske oznake vozila i bilježe vrijeme dolaska te odlaska s parkirališta. Plaćanje parkinga moguće je na interaktivnom terminalu za plaćanje ili putem mobitela skeniranjem QR koda na parkiralištu - odgovaraju na naš upit te dodaju:

- Sve informacije o vremenu besplatnog parkiranja, načinu naplate te opći uvjeti korištenja parkinga istaknuti su na informativnim pločama na parkingu trgovine.

Kako funkcionira besplatno parkiranje na Lidlovom parkingu?

Na lokaciji je jasno istaknuto da svi korisnici parkinga imaju pravo na besplatno parkiranje u trajanju od 90 minuta. To znači da, ako se vozilo zadrži na parkiralištu kraće od tog vremenskog razdoblja, nema potrebe za plaćanjem bilo kakve naknade. Korisnici tada mogu bez ikakvih dodatnih obveza ili formalnosti slobodno napustiti parking.

Ovaj sustav omogućuje kupcima da obave svoje kupovine u trgovini bez brige o troškovima parkiranja unutar navedenog vremenskog ograničenja, što je posebno važno za one koji se zadržavaju kraće vrijeme.

- Na lokaciji je jasno istaknuto besplatno vrijeme parkiranja u trajanju od 90 minuta. Ako se kupac zadržao na parkiralištu kraće od 90 minuta, nije potrebno platiti već se može slobodno odvesti s parkinga - kazuju nam iz tvrtke.

Što ako se zadržite duže od 90 minuta u trgovini?

- U slučaju prekoračenja besplatnog perioda parkiranja svaki započeti sat se naplaćuje prema cjeniku istaknutom na informativnim pločama na lokaciji te je iznos moguće platiti kako je gore navedeno, a čak i unutar 24h nakon izlaska s parkinga putem aplikacije - odgovaraju iz Lidla.

S time je, kako kažu kupci, odzvonilo besplatnom parkiranju automobila, kombija, pa čak i kampera koji su se često parkirali danima i satima ispred Lidla, što je do sada bilo uobičajeno.

Naše iskustvo i svjedočanstva sugovornika potvrđuju ovu praksu:

- Sad je sezona, pa stranci s kamperima znaju stajat po nekoliko sati ili prenoćiti na parkiralištu. Do sad je to bilo uobičajeno, priča mi je to unuk taksist - dodaje.

Ako do sada niste primijetili novi sustav naplate, a zadržali ste se na parkiralištu duže od besplatnih 90 minuta bez plaćanja, važno je znati što vam je činiti.

- Ukoliko korisnik ne podmiri trošak parkiranja, sustav evidentira prekršaj te se pokreće postupak izdavanja dnevne parkirne karte. Partner za svaki pojedini prekršaj putem odvjetničkog društva upućuje nadležnom tijelu službeni zahtjev za dostavu podataka o vlasniku vozila. Nakon dostave podataka od strane nadležnog tijela, partner će korisniku koji nije podmirio trošak izdati dnevnu parkirnu kartu prema važećem cjeniku - zaključili su iz Lidla.

Upravo iz tog razloga kupcima savjetuju da redovito prate vrijeme parkiranja i pravovremeno izvrše uplatu, kako bi izbjegli dodatne troškove i komplikacije.

Koja je cijena parkiranja nakon isteka besplatnih 90 minuta?

Nakon što istekne besplatni period od 90 minuta, svaki započeti sat parkiranja naplaćuje se po cijeni od 2 eura, što nije zanemariv trošak za one koji se duže zadržavaju. Ukoliko pak parkiranje traje cijeli dan, dnevna karta košta čak 26 eura.

Ova cijena je ipak jedna od najviših u gradu jedino su skuplja satna parkiranja na lokacijama Trg Franje Tuđmana – Riva i Obala Hrvatskog narodnog preporoda opet Riva. Dakle, u centru Splita...