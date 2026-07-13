Park-šuma Marjan uzvraća Društvu Marjan: "Botićevo šetalište nije u našoj nadležnosti"

Nakon što je Društvo Marjan prozvalo ravnatelja Park-šume Marjan Jakšu Božanića zbog stanja na Botićevom šetalištu, oglasili su se iz te gradske tvrtke. Kažu da Botićevo šetalište nije u njihovoj nadležnosti.

"Javna ustanova Park-šuma Marjan najoštrije odbacuje pokušaj da joj se pripiše odgovornost za stanje na lokaciji koja se nalazi izvan granica područja kojim upravlja i za koju nije nadležna.

Posebno zabrinjava činjenica da se u javnom prostoru iznose optužbe bez prethodne provjere elementarnih činjenica. Botićevo šetalište, odnosno stepenice i zidovi na koje se odnose navodi iz medijskih napisa, nisu u obuhvatu Park-šume Marjan te njihovo održavanje nije u nadležnosti Javne ustanove Park-šuma Marjan.

Neprihvatljivo je prozivati ravnatelja i djelatnike ustanove za propuste na prostoru kojim ne upravljaju. Takav način javnog istupanja nije dobronamjeran niti doprinosi rješavanju problema, već služi isključivo stvaranju pogrešne slike u javnosti i narušavanju ugleda ustanove.

Umjesto neutemeljenih optužbi, očekujemo da se odgovornost traži od stvarno nadležnih tijela te da se javnost informira točno i odgovorno.

Marjan zaslužuje ozbiljan pristup, a ne populistička prozivanja i prikupljanje medijske pozornosti na račun institucije koja s predmetnom lokacijom nema nikakve upravljačke ni zakonske ovlasti.

Pozivamo sve koji sudjeluju u javnom prostoru da prije iznošenja optužbi provjere činjenice. U protivnom, svjesno obmanjuju javnost i skreću pozornost s onih koji su doista odgovorni za rješavanje problema", poručio je ravnatelj Park-šume Marjan Jakša Božanić.

