Park-šuma Marjan upozorava: 'Ne ulazite večeras na Marjan'

Zbog najavljenog grmljavinskog nevremena Park-šuma Marjan uputila je upozorenje građanima i posjetiteljima da tijekom pogoršanja vremenskih prilika izbjegavaju boravak u šumi.

Naime, prema upozorenju Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), za područje Splita i okolice prognoziraju se jaki pljuskovi s grmljavinom, olujni udari vjetra, obilna kiša te lokalno moguća tuča.

Iz Park-šume Marjan pozivaju građane na povećan oprez te preporučuju da za vrijeme nevremena ne borave na otvorenom, posebno u blizini stabala, šumskih staza te nestabilnih grana i drugih objekata koji bi zbog jakog vjetra mogli predstavljati opasnost.

Posjetiteljima također savjetuju da na vrijeme osiguraju predmete ostavljene na otvorenom te prate upute nadležnih službi i službena meteorološka upozorenja.

"Sigurnost građana i posjetitelja nam je na prvom mjestu. Zahvaljujemo svima na razumijevanju i odgovornom ponašanju", poručili su iz Park-šume Marjan.