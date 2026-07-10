Park mladeži preplavile tisuće partijanera iz cijelog svijeta, pogledajte najluđa modna izdanja

Split je i službeno ušao u još jedno izdanje jednog od najvećih europskih festivala elektroničke glazbe. Otvaranjem vrata Parka mladeži započela je Ultra Europe 2026., koja će tijekom sljedeća tri dana okupiti desetke tisuća ljubitelja elektroničke glazbe iz više od 140 zemalja svijeta.

Prve večeri atmosfera se tek zahuktava. Iako je sat već pokazivao 21.25, na ulazima još nije bilo uobičajenih gužvi kakve se tradicionalno stvaraju pred nastupe najvećih zvijezda. Posjetitelji su pristizali u valovima, redovi su se postupno formirali, no sigurnosne kontrole odvijale su se bez većih zastoja.

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Ovogodišnji program ponovno dovodi neka od najvećih imena svjetske EDM scene, a najveću pozornost privlači škotski DJ i producent Calvin Harris, čiji se nastup s nestrpljenjem očekuje među publikom iz cijelog svijeta.

No Ultra nije samo glazbeni spektakl. Festival je odavno postao i svojevrsna modna pozornica na otvorenom, na kojoj posjetitelji svake godine nastoje privući poglede što upečatljivijim izdanjima.

Već prve večeri Parkom mladeži prošetale su brojne odvažne modne kombinacije. Dominiraju šljokice, metalik tkanine, mrežasti materijali, fluorescentne boje i upečatljivi modni dodaci, dok mnogi biraju kombinacije inspirirane festivalskom estetikom koja je posljednjih godina postala zaštitni znak Ultre.

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