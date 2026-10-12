Pariz u šoku! Jednu od najvećih turističkih atrakcija progutao požar, dramatične snimke obilaze svijet

Razoran požar u noći na ponedjeljak uništio je najstariju natkrivenu tržnicu u Parizu, povijesni Marché des Enfants Rouges, koja datira još iz 1615. godine, prenosi Dnevnik.hr.

Vatrena stihija progutala je natkriveni dio tržnice, a golemi plamenovi i gust dim uzdizali su se iznad središta francuske prijestolnice. U gašenju požara sudjelovalo je oko 150 vatrogasaca s pedesetak vozila te su se borili kako bi spriječili širenje vatre na okolne stambene i poslovne zgrade.

Požar je izbio u ranim jutarnjim satima, kada na tržnici nije bilo ljudi. Prema riječima pariških vatrogasaca, vatra se do njihova dolaska već toliko proširila da je cijeli prostor bio zahvaćen plamenom.

"Kad smo stigli, požar je već bio potpuno razbuktan. Visoki plamenovi zahvatili su cijelu unutrašnjost natkrivene tržnice", izjavio je potpukovnik Pierre de Bouvier iz pariške vatrogasne brigade.

Dodao je da je požar zahvatio približno 1000 četvornih metara, a metalna konstrukcija tržnice djelomično se urušila.

"Tržnica je potpuno uništena. Od natkrivenog dijela nije ostalo ništa", rekao je.

Le Marché des Enfants Rouges (Paris) a été "ravagé" par les flammes, lundi 12 octobre. L’incendie s’est déclaré à 3 heures du matin, aucune victime n’a été déclarée. https://t.co/ZhfDisWObj — franceinfo (@franceinfo) October 12, 2026

Vatrogasci spriječili još veću katastrofu

Unatoč razmjerima požara, vatrogasci su uspjeli spriječiti da se plamen proširi na okolne kuće i poslovne prostore, piše Le Parisien, prenosi Dnevnik.hr.

Gradonačelnik pariškog arondismana Ariel Weil potvrdio je da među građanima nije bilo poginulih ni ozlijeđenih. Prema medijskim izvještajima, jednom je vatrogascu tijekom intervencije pozlilo.

"Vlasnici trgovina su shrvani. Dobra je vijest da nema mrtvih ni ozlijeđenih", izjavio je Weil. Naglasio je da je brzom intervencijom izbjegnuta još veća katastrofa.

"Najgore je izbjegnuto. Nijedna susjedna zgrada nije pogođena", rekao je te pohvalio vatrogasce zbog njihove učinkovitosti i napora uloženih u gašenje požara. Uzrok požara zasad nije poznat, a pokrenuta je istraga kako bi se utvrdile okolnosti njegova izbijanja, piše Le Monde,, prenosi Dnevnik.hr.