Paraglajder ostao visjeti u krošnji stabla, spasio ga HGSS

Pripadnici HGSS Stanice Delnice u srijedu poslijepodne uspješno su spasili paraglajdera koji je tijekom leta ostao zapleten u krošnji visokog stabla na području Bitoraja.

Poziv za pomoć zaprimljen je oko 16:20, nakon što je letač ostao zarobljen u krošnji i nije mogao samostalno sići. Srećom, nije bio ozlijeđen te je uspio poslati svoju točnu lokaciju, što je spašavateljima omogućilo brz dolazak na mjesto događaja.

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Na intervenciju je odmah krenulo devet članova HGSS-a s dva vozila. Po dolasku su osigurali mjesto nesreće te sigurno spustili i letača i njegov paraglajder sa stabla. Akcija spašavanja završena je u 19:50.

Iz HGSS Stanice Delnice podsjećaju da s dolaskom lijepog vremena raste broj ljudi koji borave u prirodi.

"Dolaskom povoljnih vremenskih uvjeta sve je više planinara, letača, motorista i drugih ljubitelja prirode na našem području. Prije odlaska u prirodu provjerite vremensku prognozu i uvjete na terenu, ponesite dovoljno vode i hrane, odgovarajuću obuću i odjeću te osnovni pribor prve pomoći", upozorili su iz HGSS-a Delnice.

Građanima savjetuju i da prije odlaska u prirodu provjere imaju li napunjen mobilni telefon te da znaju podijeliti svoju lokaciju u slučaju potrebe.

"Pobrinite se da vam je mobilni telefon napunjen i da znate podijeliti svoju lokaciju. Ako se nađete u nevolji, pomoć zatražite na vrijeme – pravovremena dojava i točna lokacija često su ključni za brz dolazak spašavatelja", poručili su iz HGSS-a.